Общество

Женщины заинтересовались гей-эротикой из-за сериала о хоккеистах

2 минуты чтения 15:57

Сериал «Жаркое соперничество» (Heated Rivalry) о любви двух хоккеистов неожиданно привлек женскую гетеросексуальную аудиторию и стал заметным событием в индустрии. Эксперты полагают, что его успех, вероятно, приведет к тому, что подобные сюжеты станут более распространенными в массовых сериалах и фильмах. В феномене разбиралось издание Би-би-си.

Проект «Жаркое соперничество» снимался для канадского стримингового сервиса Crave и изначально задумывался как нишевая экранизация ЛГБТК-романтики. В основе сериала — книги канадской писательницы Рэйчел Рид из цикла Game Changers, посвященного отношениям между профессиональными спортсменами. Однако после премьеры сериал вышел за пределы целевой аудитории и получил широкий международный отклик.

Неожиданный интерес к проекту привел к дискуссии о том, почему сюжеты о мужской однополой любви нашли такой отклик у женщин. Исследовательница Люси Невилл, автор книги Girls Who Like Boys Who Like Boys, отмечает, что важную роль играет не только сам сюжет, но и способ изображения сексуальности. По ее словам, многие женщины воспринимают гей-романтику как более комфортную форму эротического контента, поскольку в ней отсутствует привычное разделение на «активную» и «пассивную» стороны, а сексуальные сцены не строятся вокруг женской уязвимости.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Кроме того, Невилл указывает, что значительная часть женщин легко идентифицирует себя с мужскими персонажами. В ходе ее исследований более половины опрошенных признавались, что в эротических фантазиях представляли себя мужчиной. При этом большинство из них подчеркивали, что это никак не связано с их гендерной идентичностью и воспринимается исключительно как способ сменить точку зрения и исследовать желание без социальных ограничений.

Еще одним фактором исследователи называют культурный опыт, с которым женщины сталкиваются с детства. Невилл отмечает, что в литературе и кино главными героями долгое время чаще всего были мужчины, и девочки с раннего возраста учились воспринимать мужскую перспективу как универсальную. По мнению гендерных теоретиков, это может влиять и на восприятие романтических и эротических сюжетов, делая мужской опыт более доступным для воображения, в том числе в сексуальном контексте.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

При этом опасения, что рост интереса к гей-эротике со стороны женщин ведет к фетишизации гей-мужчин, подтверждаются не всегда. Как отмечает Би-би-си, большинство опрошенных квир-мужчин относятся к подобному вниманию нейтрально или положительно, если репрезентация остается уважительной и не карикатурной.

Эксперты отмечают, что дискуссия вокруг Heated Rivalry показывает изменения в том, как массовая культура говорит о сексуальности и романтических сюжетах. Интерес женщин к гей-романтике, по их словам, ставит под сомнение представление о том, что такие истории рассчитаны только на ЛГБТК-аудиторию, и указывает на более широкий круг зрительских интересов, чем принято считать в индустрии.

