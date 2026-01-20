Женщины заинтересовались гей-эротикой из-за сериала о хоккеистах

Сериал «Жаркое соперничество» (Heated Rivalry) о любви двух хоккеистов неожиданно привлек женскую гетеросексуальную аудиторию и стал заметным событием в индустрии. Эксперты полагают, что его успех, вероятно, приведет к тому, что подобные сюжеты станут более распространенными в массовых сериалах и фильмах. В феномене разбиралось издание Би-би-си.

Проект «Жаркое соперничество» снимался для канадского стримингового сервиса Crave и изначально задумывался как нишевая экранизация ЛГБТК-романтики. В основе сериала — книги канадской писательницы Рэйчел Рид из цикла Game Changers, посвященного отношениям между профессиональными спортсменами. Однако после премьеры сериал вышел за пределы целевой аудитории и получил широкий международный отклик.

Неожиданный интерес к проекту привел к дискуссии о том, почему сюжеты о мужской однополой любви нашли такой отклик у женщин. Исследовательница Люси Невилл, автор книги Girls Who Like Boys Who Like Boys, отмечает, что важную роль играет не только сам сюжет, но и способ изображения сексуальности. По ее словам, многие женщины воспринимают гей-романтику как более комфортную форму эротического контента, поскольку в ней отсутствует привычное разделение на «активную» и «пассивную» стороны, а сексуальные сцены не строятся вокруг женской уязвимости.

Кроме того, Невилл указывает, что значительная часть женщин легко идентифицирует себя с мужскими персонажами. В ходе ее исследований более половины опрошенных признавались, что в эротических фантазиях представляли себя мужчиной. При этом большинство из них подчеркивали, что это никак не связано с их гендерной идентичностью и воспринимается исключительно как способ сменить точку зрения и исследовать желание без социальных ограничений.

Еще одним фактором исследователи называют культурный опыт, с которым женщины сталкиваются с детства. Невилл отмечает, что в литературе и кино главными героями долгое время чаще всего были мужчины, и девочки с раннего возраста учились воспринимать мужскую перспективу как универсальную. По мнению гендерных теоретиков, это может влиять и на восприятие романтических и эротических сюжетов, делая мужской опыт более доступным для воображения, в том числе в сексуальном контексте.

При этом опасения, что рост интереса к гей-эротике со стороны женщин ведет к фетишизации гей-мужчин, подтверждаются не всегда. Как отмечает Би-би-си, большинство опрошенных квир-мужчин относятся к подобному вниманию нейтрально или положительно, если репрезентация остается уважительной и не карикатурной.

Эксперты отмечают, что дискуссия вокруг Heated Rivalry показывает изменения в том, как массовая культура говорит о сексуальности и романтических сюжетах. Интерес женщин к гей-романтике, по их словам, ставит под сомнение представление о том, что такие истории рассчитаны только на ЛГБТК-аудиторию, и указывает на более широкий круг зрительских интересов, чем принято считать в индустрии.