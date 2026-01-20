Россияне начали экономить на мясе

В январе — ноябре 2025 года в России на 6,3% снизилось производство овец и коз на убой. Производство крупного рогатого скота за аналогичный период снизилось на 4%. Во многом это связано с тем, что россияне переходят на более дешевое мясо, сообщает «Коммерсант».

Положительная динамика наблюдается только у производителей птицы и свинины. Их количество, отправляемое на убой, увеличилось на 2,7% и 0,5% — 6,24 и 5,35 миллиона тонн соответственно.

По данным аналитической компании Ntech, на которые ссылается издание, в январе—сентябре 2025 года продажи баранины в натуральном выражении снизились на 39%, а говядины — на 6%. Тогда как спрос на курицу увеличился на 4%, а на свинину остался без изменений.

Производство более дешевых видов мяса, как, например, птицы и свинины, демонстрирует рост в основном из-за их более низкой стоимости, заявил в разговоре с «Коммерсантом» директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров.

В свою очередь руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что в среднем россияне потребляют примерно по 83 килограмма мяса в год. Однако потребление мяса именно мелкого рогатого скота составляет всего лишь 1,5 килограмма на человека в год.

Ранее в России обнаружился другой тренд. Из-за высоких ставок по банковским вкладам в 2025 году покупатели интернет-магазинов нередко откладывали покупки одежды и обуви ради заработка на процентах. Люди стали покупать «аккуратнее»: искать товары подешевле, ждать акций и скидок в конце сезона, а также меньше покупать товары в начале сезона.