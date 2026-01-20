EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне начали экономить на мясе

2 минуты чтения 22:55 | Обновлено: 22:57

В январе — ноябре 2025 года в России на 6,3% снизилось производство овец и коз на убой. Производство крупного рогатого скота за аналогичный период снизилось на 4%. Во многом это связано с тем, что россияне переходят на более дешевое мясо, сообщает «Коммерсант».

Положительная динамика наблюдается только у производителей птицы и свинины. Их количество, отправляемое на убой, увеличилось на 2,7% и 0,5% — 6,24 и 5,35 миллиона тонн соответственно.

По данным аналитической компании Ntech, на которые ссылается издание, в январе—сентябре 2025 года продажи баранины в натуральном выражении снизились на 39%, а говядины — на 6%. Тогда как спрос на курицу увеличился на 4%, а на свинину остался без изменений.

Производство более дешевых видов мяса, как, например, птицы и свинины, демонстрирует рост в основном из-за их более низкой стоимости, заявил в разговоре с «Коммерсантом» директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров. 

Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
Экономика33 минуты чтения

В свою очередь руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что в среднем россияне потребляют примерно по 83 килограмма мяса в год. Однако потребление мяса именно мелкого рогатого скота составляет всего лишь 1,5 килограмма на человека в год.

Ранее в России обнаружился другой тренд. Из-за высоких ставок по банковским вкладам в 2025 году покупатели интернет-магазинов нередко откладывали покупки одежды и обуви ради заработка на процентах. Люди стали покупать «аккуратнее»: искать товары подешевле, ждать акций и скидок в конце сезона, а также меньше покупать товары в начале сезона. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый теракт в московском метро
Криминал
Первый теракт в московском метро
Его замалчивали десятилетиями, а трех исполнителей казнили. Но к властям до сих пор много вопросов
00:01 21 января
Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть