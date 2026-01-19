Россияне экономили на одежде и обуви ради банковских вкладов

Из-за высоких ставок по банковским вкладам в России в 2025 году покупатели интернет-магазинов нередко откладывали покупки одежды и обуви ради заработка на процентах. Об этом РБК рассказал гендиректор Lamoda Максим Гришаков.

«Одним из больших конкурентов для Lamoda был банковский депозит. Это значит, что когда ставки доходили до 20%, то многие наши покупатели говорили: “Я зарплату положу на депозит, а кроссовочки куплю через год, на процентах заработаю больше”. Это для нас был инсайт года», — пояснил Гришаков.

По словам гендиректора Lamoda, прошедший год оказался тяжелым для онлайн-ритейла, этот рынок вырос только на 5-8%. Такой показатель связан с тем, что люди стали покупать «аккуратнее»: искать товары подешевле, ждать акций и скидок в конце сезона, а также меньше покупать товары в начале сезона, сказал Гришаков.

Исторический пик ключевой ставки в России был зафиксирован в декабре 2024 года. В начале 2025-го процентные ставки в крупнейших российских банках были на уровне 21-22%, но к концу года опустились до 15-16% годовых.

В июне 2025 года Центральный Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. Сначала ключевая ставка, на которую ориентируются российские банки при расчете процентов по вкладам и кредитам, была снижена с 21% до 20%. В декабре Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз. Показатель опустился до 16%.

По прогнозу Банка России в 2026 году ключевая ставка в стране будет находиться в диапазоне 13–15% годовых.