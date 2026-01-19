EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россияне экономили на одежде и обуви ради банковских вкладов

2 минуты чтения 15:22 | Обновлено: 16:01

Из-за высоких ставок по банковским вкладам в России в 2025 году покупатели интернет-магазинов нередко откладывали покупки одежды и обуви ради заработка на процентах. Об этом РБК рассказал гендиректор Lamoda Максим Гришаков.

«Одним из больших конкурентов для Lamoda был банковский депозит. Это значит, что когда ставки доходили до 20%, то многие наши покупатели говорили: “Я зарплату положу на депозит, а кроссовочки куплю через год, на процентах заработаю больше”. Это для нас был инсайт года», — пояснил Гришаков.

По словам гендиректора Lamoda, прошедший год оказался тяжелым для онлайн-ритейла, этот рынок вырос только на 5-8%. Такой показатель связан с тем, что люди стали покупать «аккуратнее»: искать товары подешевле, ждать акций и скидок в конце сезона, а также меньше покупать товары в начале сезона, сказал Гришаков.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Исторический пик ключевой ставки в России был зафиксирован в декабре 2024 года. В начале 2025-го процентные ставки в крупнейших российских банках были на уровне 21-22%, но к концу года опустились до 15-16% годовых.

В июне 2025 года Центральный Банк России начал цикл смягчения денежно-кредитной политики. Сначала ключевая ставка, на которую ориентируются российские банки при расчете процентов по вкладам и кредитам, была снижена с 21% до 20%. В декабре Центробанк снизил ключевую ставку в пятый раз. Показатель опустился до 16%.

По прогнозу Банка России в 2026 году ключевая ставка в стране будет находиться в диапазоне 13–15% годовых.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве