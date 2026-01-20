Российский банк попал в топ-500 самых дорогих брендов мира

Впервые за три года бренд из России попал в список самых дорогих компаний мира. «Сбер» занял 362 место в рейтинге Brand Finance Global 500, говорится на официальном сайте журнала.

Статус самой дорогой компании сохранила Apple с показателями в 607,6 миллиарда долларов капитализации. На втором месте идет Microsoft с рыночной стоимостью в 565,2 миллиарда долларов. А тройку лидеров замыкает Google с 433,1 миллиарда долларов. Nvidia же поднялась на четыре позиции и впервые вошла в пятерку самых дорогих компаний. Стоимость бренда выросла на 110% — до 184,3 миллиарда долларов.

До 2023 года включительно российские бренды часто попадали в рейтинг Brand Finance. Так, например, в рейтинге за 2023 год «Сбер» занимал 164 место, на 420 находился «Газпром», а «Лукойл» — на 457. Однако следующие два года выбили компании России из списка самых дорогих.

При этом в марте 2025 года Brand Finance внесла «Сбер» в первую сотню рейтинга, в котором оценивались исключительно банковские компании. В нем российский банк «Сбер» занял 78 место. Тогда как первая десятка была представлена китайскими и американскими банками: ICBC, ChinaConstruction Bank, Agricultural Bank of China, Bank of China, Bank of America.

Brand Finance занимается не только анализом капитализации крупнейших компаний, но и оценкой силы бренда на основе его узнаваемости, степенью вовлеченности и одобрения пользователей. В 2026 году только 37 брендов из рейтинга Global 500 получили наивысшую оценку — рейтинг силы AAA+. Так, самым сильным брендом в мире стал YouTube, набрав 95,3 балла из 100 по индексу силы бренда.

В целом, в рейтинге 500 самых дорогих компаний доминируют бренды из США. На их долю приходится 53,4% от общего числа — или же 192 бренда из 500. Затем идет Китай с 68 компаниями в списке, Япония и Франция — по 33, а также Германия — 26 и Великобритания — 25.