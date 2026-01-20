EN
Назван простой способ улучшить качество сна

13:50

Ученые считают, что качество сна можно улучшить, сделав регулярным его режим. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на результаты научных исследований. 

Профессор медицины в Университете Оттавы Жан-Филипп Шапю рассказал, что для повышения уровня удовлетворения своим сном человеку следует ложиться и вставать примерно в одно и тоже время как в будние, так и в выходные дни. 

Допустимая погрешность, по словам Шапю, не должна превышать 30 минут. При этом большинство научных работ, предметом которых является связь регулярности сна и состояния здоровья человека, основаны на наблюдательных исследованиях, результаты которых не включают в себя доказанные причинно-следственные связи. 

Существуют и ограничения, возникающие из-за других факторов. Среди них — небольшое количество респондентов, принадлежность их к определенной социальной группе и ограниченность продолжительности самих исследований, не позволяющая отслеживать влияние соблюдения режима сна на здоровье в течение нескольких лет. 

Однако даже при этих оговорках ученым удалось выявить несколько важных закономерностей. Например, люди с нарушением режима сна чаще оказывались подвержены высокому риску развития ожирения, депрессии, тревожности и деменции. 

Пока ученые не выяснили, насколько серьезными должны быть нарушения сна, чтобы они привели к проблемам со здоровьем. Также они лишь предполагают, что эта взаимосвязь может объясняться необходимостью поддерживать циркадные ритмы организма. 

Однако, как отмечают журналисты, накопленной научной базы уже достаточно для того, чтобы посоветовать соблюдать регулярный режим сна для поддержания метаболического, психического и сердечно-сосудистого здоровья.

В материале также приводятся несколько советов, которые могут помочь сделать соблюдение этого режима легче. Например, можно заводить будильник за час до сна, чтобы напомнить о скором отходе ко сну, а также выходить на 20-30 минут на улицу утром. Если такой возможности нет, то можно создать себе в помещении источники яркого искусственного освещения.

