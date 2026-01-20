Президент Болгарии подал в отставку после массовых митингов

В телевизионном обращении к нации президент Болгарии Румен Радев заявил, что подаст заявление об уходе с поста после девяти лет у власти. Исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Илияна Йотова, сообщает «Радио Свободы».

«Наша демократия не выживет, если мы оставим ее в руках коррупционеров, дельцов и экстремистов», — заявил Радев и добавил, что подаст официальное прошение об отставке 20 января.

Несколько недель назад страну потрясли крупнейшие с 1990-х годов общенациональные демонстрации. Изначально они были вызваны несогласием с проектом бюджета: в 2026 году власти планировали повысить налоги и социальные взносы.

Позже протестующие потребовали отставки правительства. В результате премьер-министр Болгарии Росен Желязков, как пишет DW, подал в отставку. Издание отмечает, что спорный бюджет стал лишь поводом для начала протестов, тогда как страну давно мучает повсеместная коррупция.

В частности, в Болгарии получил популярность ролик, на котором депутаты от правящей коалиции всего за 26 секунд приняли закон, касавшийся местных активов «Лукойла» и помогающий защитить предприятие от санкций США.

Теперь, после того, как в отставку подал действующий президент Радев, могут измениться не только внутренние дела Болгарии, но и ее внешняя политика. Как отмечает Euronews, аналитики и оппоненты часто называют Радева «пророссийским».

При этом в СМИ появились предположения, что после ухода в отставку Радев создаст собственную политическую партию, чтобы участвовать в предстоящих парламентских выборах (предполагается, что они состоятся весной 2026 года) и возглавить новое правительство. Дело в том, что президент Болгарии исполняет преимущественно церемониальные обязанности, тогда как реальная политическая власть находится в руках у премьер-министра.