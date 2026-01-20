EN
Общество

Популярная музыка с годами стала более грустной и мрачной

2 минуты чтения 19:42

Четверть песен, входящих в хит-парад ста самых популярных в США песен, который публикует журнал Billboard, посвящена страданиям. Это выяснил журнал The Economist.

Компания MusixMatch, занимающаяся обработкой данных, проанализировала тексты песен из топ-100 Billboard за каждую неделю за последние 25 лет. С помощью искусственного интеллекта каждой композиции были присвоены одна или несколько эмоций, которые она выражает.

Самой популярной осталась «любовь» — о ней поется в более чем 60% композиций из хит-парада Billboard Hot 100. Это свидетельствует о том, что положительные эмоции не ушли из поп-культуры, отмечает журнал.

При этом доля хитов с текстами, выражающими «тревогу», за последние 20 лет увеличилась на 13 процентных пунктов. Эта эмоция теперь сопоставима с «разбитым сердцем», которое также набирает популярность в последние пять лет. Количество песен, в которых упоминается «отчаяние», начало резко расти после 2020 года.

Дневники убийцы потрясли Россию
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
Криминал17 минут чтения

Рост доли негативных эмоций в чартах Billboard росла с 1973 года, выяснили авторы исследования, опубликованного в научном журнале Scientific Reports. Доля позитивных эмоций уже тогда снижалась, говорится в материале, на который сослался The Economist.

Трагические, тяжелые события, такие как террористические атаки 11 сентября или пандемия COVID-19, не привели к росту популярности мрачных песен, пишет The Economist. Также исследователи не обнаружили корреляции между предпочтениями слушателей и ростом или падением доходов.

Оба анализа учитывают только композиции, которые попали в хит-парад Billboard. Журналисты издания отметили, что, возможно, существует множество позитивных песен, которые не попадают в этот чарт, потому что тревожные юноши и девушки «бесконечно» слушают подборки песен, соответствующие их мрачному настроению.

Кроме того, изменился и метод составления чартов, который использует Billboard. Если раньше при составлении хит-парада журнал учитывал в основном продажи песен, то теперь важную роль в оценке композиций играют их прослушивания на стриминговых площадках. При этом точные критерии оценки Billboard до сих пор неизвестны.

Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
