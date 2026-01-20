EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ рассказали об опасениях украинских чиновников при подписании мира с Россией

2 минуты чтения 11:02

Украинские чиновники с опаской относятся к необходимости подписать мирное соглашение с Россией, даже если оно будет содержать гарантии безопасности стране. Они воспринимают это в качестве «пули в лоб» — политического самоубийства из-за потенциального признания утраты контроля над частью территории Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет «Украинская правда» (УП). 

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Опасения сохраняются, даже если в документе будет оговорено, что потеря территорий не будет постоянной. Именно поэтому офис президента Украины долгое время искал способ «разделить» ответственность за подписание соглашения. 

Вариант с референдумом показался окружению президента Украины Владимира Зеленского наиболее подходящим. При этом его проведение, как отмечают журналисты, не является юридически обязательным для заключения мира с Россией. 

Конституция Украины действительно требует проведения референдума для изменения территориального устройства страны, однако обсуждаемые на мирных переговорах варианты завершения конфликта подразумевают лишь признание временной потери контроля над территориями страны. По конституции это не является обязательным поводом для проведения референдума, пишет УП.

Если переговоры с Россией окажутся успешными, референдум позволит команде Зеленского распространить ответственность за заключение соглашение на всех украинцев. При этом обсуждаемые параметры его проведения все еще противоречат украинскому законодательству. 

Так, власти хотят, чтобы референдум прошел одновременно с выборами президента страны, что прямо не допускается избирательным законодательством Украины, отмечает УП. Но источники журналистов и в офисе президента, и в Верховной Раде утверждают, что других опций практически не остается.

Подобный компромисс поможет сэкономить средства и одновременно является единственно возможным в условиях, когда для проведения выборов необходимо согласие российской стороны на объявление перемирия. Если Украина захочет настоять на проведении двух отдельных голосований, то в итоге может не справиться с организацией даже одного, отмечает УП.

Оппозиционные силы критикуют идею команды Зеленского. Политики считают, что одновременное проведение выборов и референдума можно назвать «технологией переизбрания» для президента. Они отмечают, что президент страны имеет высокие шансы переизбраться с помощью обещания подписать мирное соглашение даже в условиях относительно невысокого рейтинга.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Дневники убийцы потрясли Россию
Криминал
Дневники убийцы потрясли Россию
История смерти Татьяны Страховой расколола общество и до сих пор не дает многим покоя
00:01
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01 19 января
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
СМИ рассказали о состоянии сына Кадырова
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть