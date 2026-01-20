СМИ рассказали об опасениях украинских чиновников при подписании мира с Россией

Украинские чиновники с опаской относятся к необходимости подписать мирное соглашение с Россией, даже если оно будет содержать гарантии безопасности стране. Они воспринимают это в качестве «пули в лоб» — политического самоубийства из-за потенциального признания утраты контроля над частью территории Украины. Об этом со ссылкой на источники пишет «Украинская правда» (УП).

Опасения сохраняются, даже если в документе будет оговорено, что потеря территорий не будет постоянной. Именно поэтому офис президента Украины долгое время искал способ «разделить» ответственность за подписание соглашения.

Вариант с референдумом показался окружению президента Украины Владимира Зеленского наиболее подходящим. При этом его проведение, как отмечают журналисты, не является юридически обязательным для заключения мира с Россией.

Конституция Украины действительно требует проведения референдума для изменения территориального устройства страны, однако обсуждаемые на мирных переговорах варианты завершения конфликта подразумевают лишь признание временной потери контроля над территориями страны. По конституции это не является обязательным поводом для проведения референдума, пишет УП.

Если переговоры с Россией окажутся успешными, референдум позволит команде Зеленского распространить ответственность за заключение соглашение на всех украинцев. При этом обсуждаемые параметры его проведения все еще противоречат украинскому законодательству.

Так, власти хотят, чтобы референдум прошел одновременно с выборами президента страны, что прямо не допускается избирательным законодательством Украины, отмечает УП. Но источники журналистов и в офисе президента, и в Верховной Раде утверждают, что других опций практически не остается.

Подобный компромисс поможет сэкономить средства и одновременно является единственно возможным в условиях, когда для проведения выборов необходимо согласие российской стороны на объявление перемирия. Если Украина захочет настоять на проведении двух отдельных голосований, то в итоге может не справиться с организацией даже одного, отмечает УП.

Оппозиционные силы критикуют идею команды Зеленского. Политики считают, что одновременное проведение выборов и референдума можно назвать «технологией переизбрания» для президента. Они отмечают, что президент страны имеет высокие шансы переизбраться с помощью обещания подписать мирное соглашение даже в условиях относительно невысокого рейтинга.