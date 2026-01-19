В мире выросли запасы алкоголя

Крупнейшие мировые производители алкоголя столкнулись с резким падением спроса и накопили на складах рекордный запас спиртов на 22 миллиарда долларов. Это максимум более чем за десятилетие, сообщает Financial Times.

Речь идет о запасах алкогольных дистиллятов, используемых для производства виски, коньяка и текилы. А среди компаний, чьи склады сегодня переполнены сырьем, называются Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman и Rémy Cointreau.

Чтобы сократить избыточные объемы, производители вынуждены сокращать выпуск и пересматривать ценовую политику. Некоторые компании временно останавливают работу заводов, другие идут на удешевление продукции, чтобы ускорить продажи. Financial Times отмечает, что нынешняя ситуация стала следствием решений, принятых в период пандемии COVID-19, когда на фоне резкого роста потребления алкоголя во время самоизоляции компании значительно нарастили производство, ожидая сохранения высокого спроса.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом Общество 7 минут чтения

В последующие годы рынок развернулся в противоположную сторону. Спрос на крепкий алкоголь снизился из-за сокращения доходов людей и роста инфляции. Кроме того, как отмечают аналитики рынка, на падение потребления могли повлиять и более долгосрочные изменения в поведении покупателей. В частности, рост интереса к здоровому образу жизни и распространение препаратов для снижения веса, таких как Wegovy и Ozempic.

Эксперты предупреждают, что резкое сокращение производства выдержанных спиртов несет риски в долгосрочной перспективе. Если спрос восстановится через несколько лет, компании могут столкнуться с нехваткой продукции. При этом участники отрасли признают, что спрогнозировать развитие рынка на среднесрочный горизонт сейчас крайне сложно.