EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

В мире выросли запасы алкоголя

2 минуты чтения 17:07 | Обновлено: 17:08

Крупнейшие мировые производители алкоголя столкнулись с резким падением спроса и накопили на складах рекордный запас спиртов на 22 миллиарда долларов. Это максимум более чем за десятилетие, сообщает Financial Times.

Речь идет о запасах алкогольных дистиллятов, используемых для производства виски, коньяка и текилы. А среди компаний, чьи склады сегодня переполнены сырьем, называются Diageo, Pernod Ricard, Campari, Brown-Forman и Rémy Cointreau. 

Чтобы сократить избыточные объемы, производители вынуждены сокращать выпуск и пересматривать ценовую политику. Некоторые компании временно останавливают работу заводов, другие идут на удешевление продукции, чтобы ускорить продажи. Financial Times отмечает, что нынешняя ситуация стала следствием решений, принятых в период пандемии COVID-19, когда на фоне резкого роста потребления алкоголя во время самоизоляции компании значительно нарастили производство, ожидая сохранения высокого спроса.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

В последующие годы рынок развернулся в противоположную сторону. Спрос на крепкий алкоголь снизился из-за сокращения доходов людей и роста инфляции. Кроме того, как отмечают аналитики рынка, на падение потребления могли повлиять и более долгосрочные изменения в поведении покупателей. В частности, рост интереса к здоровому образу жизни и распространение препаратов для снижения веса, таких как Wegovy и Ozempic.

Эксперты предупреждают, что резкое сокращение производства выдержанных спиртов несет риски в долгосрочной перспективе. Если спрос восстановится через несколько лет, компании могут столкнуться с нехваткой продукции. При этом участники отрасли признают, что спрогнозировать развитие рынка на среднесрочный горизонт сейчас крайне сложно.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве