EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: в Китае заподозрили Россию в тайных связях с США

2 минуты чтения 16:40 | Обновлено: 17:16

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, успешно осуществленное США 3 января, стало испытанием для российско-китайских отношений, пишет The Times.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

В Пекине удивлены тем, что Москва не поделилась своими оценками о вероятности проведения операции — за несколько часов до появления войск США спецпосланник Китая в Латинской Америке Цю Сяоци встречался с Мадуро, Москва же начала эвакуацию дипломатов еще в конце декабря.

Также в Китае, вероятно, подозревают, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и Бук-М2, поставленные в Венесуэлу, могли не работать специально, а Москва и Вашингтон тайно сотрудничают друг с другом. 

Впрочем, как отмечает The Times, это предположение скорее всего не соответствует действительности. С-300 и Бук-М2 не работали из-за того, что венесуэльские военные не подключили их к радиолокационным сетями. Системы просто не были готовы к работе в момент начала операции США.

При этом в Китае чувствуют, что операция США нанесла стране ущерб, и задумываются о пересмотре отношений с Россией. Эта идея не является новой, отмечает The Times, однако сейчас обсуждение параметров сотрудничества с Москвой вновь стало актуальным. 

Изоляция России и ее зависимость от Китая после начала российского полномасштабного вторжения в Украину принесла Пекину экономические выгоды, однако сейчас начинают проявляться и издержки тесного сотрудничества с Москвой. 

Так, союз России и Китая задумывался как взаимовыгодный, однако он стал причиной осложнения отношений Китая с Евросоюзом. Россия игнорирует международное право, в то время как Китай считает себя стабилизирующей державой в международных отношениях, которая придерживается существующих правил взаимодействия в рамках институтов. 

Сейчас китайские политики начинают сомневаться, что сотрудничество с Россией соответствует их собственным глобальным интересам. А ситуация с похищением Мадуро заставила их задать себе вопрос, можно ли считать Москву надежным союзником.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве