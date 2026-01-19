СМИ: в Китае заподозрили Россию в тайных связях с США

Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, успешно осуществленное США 3 января, стало испытанием для российско-китайских отношений, пишет The Times.

В Пекине удивлены тем, что Москва не поделилась своими оценками о вероятности проведения операции — за несколько часов до появления войск США спецпосланник Китая в Латинской Америке Цю Сяоци встречался с Мадуро, Москва же начала эвакуацию дипломатов еще в конце декабря.

Также в Китае, вероятно, подозревают, что российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и Бук-М2, поставленные в Венесуэлу, могли не работать специально, а Москва и Вашингтон тайно сотрудничают друг с другом.

Впрочем, как отмечает The Times, это предположение скорее всего не соответствует действительности. С-300 и Бук-М2 не работали из-за того, что венесуэльские военные не подключили их к радиолокационным сетями. Системы просто не были готовы к работе в момент начала операции США.

При этом в Китае чувствуют, что операция США нанесла стране ущерб, и задумываются о пересмотре отношений с Россией. Эта идея не является новой, отмечает The Times, однако сейчас обсуждение параметров сотрудничества с Москвой вновь стало актуальным.

Изоляция России и ее зависимость от Китая после начала российского полномасштабного вторжения в Украину принесла Пекину экономические выгоды, однако сейчас начинают проявляться и издержки тесного сотрудничества с Москвой.

Так, союз России и Китая задумывался как взаимовыгодный, однако он стал причиной осложнения отношений Китая с Евросоюзом. Россия игнорирует международное право, в то время как Китай считает себя стабилизирующей державой в международных отношениях, которая придерживается существующих правил взаимодействия в рамках институтов.

Сейчас китайские политики начинают сомневаться, что сотрудничество с Россией соответствует их собственным глобальным интересам. А ситуация с похищением Мадуро заставила их задать себе вопрос, можно ли считать Москву надежным союзником.