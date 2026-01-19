EN
Экономика

В МВФ предупредили об угрозе для мировой экономики

20:44

Если искусственный интеллект не получится эффективно внедрить в бизнес, то устойчивость мировой экономики рискует нарушиться, заявил Financial Times главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринш.

«Существует риск рыночной коррекции, если ожидания относительно роста производительности и прибыльности за счет ИИ не оправдаются», — заявил Гуринш. Предостережением он поделился на швейцарском курорте в Давосе, где проходят переговоры мировых лидеров в рамках Всемирного экономического форума.

В обновленном отчет МВФ «Перспективы мировой экономики» говорится, что общий экономический рост зависит от узкого круга факторов. Так, на мировые рынки во многом влияет технологический сектор США, в особенности инвестиционный бум в области искусственного интеллекта.

При этом эксперты прогнозируют, что американская экономика продолжит развиваться быстрее других стран G7. В 2026 году рост может составить 2,4%, а в 2027 году — 2%. За США идет экономика Канады, которая может продемонстрировать в этом году увеличение на 1,6%. Но быстрее других крупных стран по-прежнему растет экономика Китая, которая только за следующие два года, предположительно, увеличится на 8,5%.

Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Крупнейший кризис в истории «Газпрома»
Компанию спасут за счет россиян и массовых увольнений, а руководить этим будет подруга бывшей секретарши Путина. Получится?
Экономика

Причины для некоторого беспокойства все же присутствуют, но Гуринш также отмечает, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта пока не достиг масштабов, сопоставимых с периодом «краха доткомов» — обвалом фондового рынка в 2000–2002 годах, последовавшим за резким ростом интернет-компаний в конце 1990-х. Инвесторы тогда массово вкладывались в стартапы без устойчивых бизнес-моделей, ориентируясь на обещания быстрого роста, а не на прибыль.

Несмотря на возможность «рыночной коррекции», как выразился Гуринш, МВФ повысил свой прогноз глобального экономического роста на 2026 год с 3,1% до 3,3% при незначительном замедлении в 2027 году до 3,2%.

