Общество

Российским школьникам будут меньше рассказывать о других странах

2 минуты чтения 15:22 | Обновлено: 15:24

Ученикам 5-11-х классов российских школ будут меньше рассказывать о других странах на уроках географии. Новый учебник по этому предмету, который разрабатывает Русское географическое общество (РГО), будет сфокусирован на углубленном изучении России, тогда как раньше большее внимание уделялось зарубежным странам. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

По его мнению, российские школьники должны в изучать в первую очередь собственную страну, а не зарубежные государства. По словам Гурова, из-за того, что используемые сейчас учебники по советской традиции делают упор на изучение других стран, нынешние учащиеся российских школ часто лучше знают столицы экзотических государств Карибского бассейна, чем российские регионы в Сибири и на Дальнем Востоке. В связи с этим курс необходимо переориентировать на Россию с акцентом на практические знания о ней, подчеркнул представитель РГО.

Гуров подчеркнул, что именно география, вместе с историей и обществознанием, формирует национальную идентичность человека. Поэтому новый учебник по географии будет единым для всей территории России — от Калининграда до Владивостока, пояснил он.

«В учебнике фокус [будет] на изучении России и современных технологий. <…> В учебнике географии должно быть много красивых картинок, они должны иметь способность оживать, показывая реальность», — сказал он.

Гуров также отметил, что новые учебники будут адаптированы к современным реалиям и содержать задания с использованием искусственного интеллекта и цифровых карт, так как нынешние школьники уже активно пользуются этими технологиями в повседневной жизни. Кроме того, методические материалы для учителей, атласы и контурные карты будут идти в комплекте с учебниками.

