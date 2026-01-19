EN
СМИ рассказали об особняках детей Кадырова

2 минуты чтения 19:21

Девятилетний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Абдуллах владеет особняком в Грозном стоимостью 800 миллионов рублей. Об этом узнал проект «Можем объяснить» из утекших баз Росреестра.

В собственности у девятилетнего ребенка журналисты обнаружили дом площадью две тысячи квадратных метров и участок площадью четыре тысячи квадратных метров. Стоимость недвижимости «Можем объяснить» оценил в 800 миллионов рублей.

Изначально дом и участок арендовал сам Рамзан Кадыров, но позже переуступил недвижимость сыну. В результате Абдуллах стал собственником в 2023 году, когда ему было семь лет, узнал проект.

По соседству с братом живет 19-летний Али Кадыров. У него в собственности, по данным журналистов, находятся участок в 4,5 тысячи квадратных метров и дом площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Проект подсчитал, что, исходя из средних цен в Грозном, такая недвижимость могла обойтись как минимум в 500 миллионов рублей.

Этот особняк юноша приобрел в феврале 2024 года у Адама Касумова, которого в «Можем объяснить» назвали «номиналом». У бывшего владельца нет никакого бизнеса, при этом он смог позволить себе покупку дорогостоящей недвижимости и потом перепродал ее, пояснили журналисты.

Али и Абдуллах живут рядом с еще одним сыном главы Чечни Адамом, которому принадлежит четырехэтажный особняк стоимостью 750 миллионов рублей. В 300 метрах от них находится резиденция Рамзана Кадырова. Как ранее писал проект «Можем объяснить», ради вида на резиденцию отца перед особняком Адама снесли другой дом.

