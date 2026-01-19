На могиле Виктора Цоя умерла женщина

На могиле популярного советского рок-исполнителя Виктора Цоя обнаружили тело женщины. Инцидент произошел 18 января, пишет ТАСС со ссылкой на источник в неназванном правоохранительном органе.

Власти считали умершую «маргинальной личностью», отмечает ТАСС. Источник сообщил агентству, что у женщины была сердечная патология. «Фонтанка» утверждает, что причиной смерти мог стать некачественный алкоголь. Журналисты пишут, что женщина и двое ее спутников были фанатами творчества Цоя.

Спутники 47-летней погибшей доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств. «Фонтанка» и ТАСС не пишут о предъявлении обвинений или об их аресте. Журналисты отмечают, что на данный момент нет также и подтверждений того, что смерть женщины могла носить насильственный характер.

На момент публикации новости прокуратура Петербурга и региональные управления МВД и Следственного комитета официально не комментировали эту информацию. «Фонтанка» в своей публикации не указала источники, из которых редакции получила информацию о подробностях смерти женщины.

Опубликовали информацию об умершей на могиле Цоя и телеграм-каналы Mash и Shot. По их данным, погибшую зовут Алена Г, а среди ее спутников были мужчина и женщина. Около 19:30 Алене стало плохо и она упала на асфальт, пишет Shot.

Спутники вызвали для нее бригаду скорой помощи, однако спасти Алену не удалось, добавляет Mash. Телеграм-канал также утверждает, что женщина часто посещала могилы и памятники известных людей, чтобы помянуть их.

Mash и Shot также не указали источники информации, в их текстах отсутствует указание на нахождение спутников Алены в отделении полиции. Оба телеграм-канала повторяют версию «Фонтанки» об отравлении некачественным алкоголем.