Миллионам россиян заблокировали счета или карты с начала года

С начала 2026 года российские банки заблокировали от двух до трех миллионов карт и счетов физических лиц. При этом в прошлом году кредитные организации в России блокировали в среднем около 330 тысяч транзакций в месяц. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», утверждая, что кратный рост количества блокировок стал следствием расширения критериев подозрительных операций, по которому банки определяют транзакции, потенциально связанные с действиями мошенников.

При этом, как говорится в публикации, не все российские кредитные организации следуют рекомендациям ЦБ и разъясняют своим клиентам причину блокировки, что мешает последним оперативно снимать ограничения, наложенные на их счета. По данным «Коммерсанта», на профильных сайтах и форумах в сети за неполные три недели 2026 года появились сотни жалоб от россиян на блокировки их счетов.

Как отмечает газета, большинство недовольных клиентов кредитных организаций не понимают, почему их счета были заблокированы. По словам некоторых из них, в отдельных случаях банки блокировали не только переводы между картами, но и транзакции по оплате товаров на онлайн-маркетплейсах.

«Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем,— заявила по этому поводу партнер практики частных клиентов АБ «Вертикаль» Татьяна Микони. По ее словам, алгоритмы выявления подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной. «А значит, предполагается большая погрешность в их работе», — пояснила эксперт.

В свою очередь, бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева отметила, что жалобы в публичном поле обычно отражают «лишь небольшую часть реальных случаев». «Поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше»,— отметила она, оценив общее количество клиентов российских банков, чьи карты или счета были заблокированы, в несколько миллионов человек.