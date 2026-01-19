СМИ: чиновники и госменеджеры заработали миллиарды рублей на банковских вкладах во время войны

Чиновники и руководители госкомпаний за годы войны получили сотни миллионов и даже миллиарды рублей в виде процентов по банковским вкладам. Об этом говорится в расследовании «Важных историй», основанном на утечке банковских данных за 2021–2024 годы.

Внушительный рост процентных доходов издание связывает с резким повышением ключевой ставки после начала войны. Это сделало банковские депозиты одним из самых доходных и при этом наименее рискованных способов размещения капитала. К тому же, как отмечают источники, часть средств могла быть возвращена в Россию из-за санкционных рисков, а возможности тратить крупные суммы за рубежом резко сократились.

Наибольшие доходы по вкладам зафиксированы у руководителей крупнейших госкомпаний и их семей. Так, глава «Роснефти» Игорь Сечин за 2021–2024 годы получил почти пять миллиардов рублей процентов. По подсчетам журналистов, для этого он должен был держать на банковских счетах около 10,9 миллиарда рублей. Для сравнения, его зарплата в «Роснефти» за 2024 год, по данным ФБК, составила 4,6 миллиарда рублей.

Сопоставимую сумму — около пяти миллиардов рублей процентов — получил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Средний объем его вкладов журналисты оценивают примерно в 10,5 миллиарда рублей. Утечки налоговой базы ранее показывали, что еще в 2020 году его доходы от компаний группы «Газпром» превышали миллиард рублей, отмечает издание.

Собственные процентные доходы главы «Ростеха» Сергея Чемезова за четыре года были заметно скромнее, чем у других госменеджеров. Однако это можно объяснить тем, что основная часть средств была оформлена на членов его семьи. По данным расследования «Важных историй», совокупные процентные доходы семьи Чемезова превысили 5 миллиардов рублей. Так, его супруга Екатерина Игнатова получила 2,76 миллиарда рублей процентов, падчерица Анастасия Игнатова — 1,69 миллиарда, а теща Людмила Рукавишникова — почти 558 миллионов рублей. Общий объем вкладов семьи, по оценке журналистов, превышал 13 миллиардов рублей, при том что вклад самого Чемезова составлял около 1,8 миллиарда.

У семьи главы «Транснефти» Николая Токарева процентные доходы за четыре года составили около 2,5 миллиарда рублей. Основная часть вкладов была оформлена на его дочь, жену и внука, а общий объем депозитов семьи оценивался более чем в 5,5 миллиардов рублей.

Крупные доходы по вкладам обнаружены и у родственников парламентариев. В частности, 89-летняя мать спикера Госдумы Вячеслава Володина получила более 377 миллионов рублей процентов. В семье депутата Андрея Скоча процентные доходы за четыре года превысили миллиард рублей, а в семье председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко — около 780 миллионов рублей.

Значительные доходы по вкладам зафиксированы и у семей членов правительства. Например, доход вице-премьера Дмитрия Патрушева по процентам за 2021–2024 годы составил почти 400 миллионов рублей. По подсчетам «Важных историй», для получения такой суммы объем его вкладов должен был превышать 900 миллионов. В целом процентные доходы Патрушева за годы войны выросли почти в пять раз.

Большинство упомянутых в расследовании чиновников, парламентариев и госкомпаний не ответили на запросы журналистов. А в «Роснефти» заявили, что опубликованная информация не соответствует действительности.