EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

СМИ: чиновники и госменеджеры заработали миллиарды рублей на банковских вкладах во время войны

2 минуты чтения 12:54

Чиновники и руководители госкомпаний за годы войны получили сотни миллионов и даже миллиарды рублей в виде процентов по банковским вкладам. Об этом говорится в расследовании «Важных историй», основанном на утечке банковских данных за 2021–2024 годы.

Внушительный рост процентных доходов издание связывает с резким повышением ключевой ставки после начала войны. Это сделало банковские депозиты одним из самых доходных и при этом наименее рискованных способов размещения капитала. К тому же, как отмечают источники, часть средств могла быть возвращена в Россию из-за санкционных рисков, а возможности тратить крупные суммы за рубежом резко сократились.

Наибольшие доходы по вкладам зафиксированы у руководителей крупнейших госкомпаний и их семей. Так, глава «Роснефти» Игорь Сечин за 2021–2024 годы получил почти пять миллиардов рублей процентов. По подсчетам журналистов, для этого он должен был держать на банковских счетах около 10,9 миллиарда рублей. Для сравнения, его зарплата в «Роснефти» за 2024 год, по данным ФБК, составила 4,6 миллиарда рублей.

Сопоставимую сумму — около пяти миллиардов рублей процентов — получил и глава «Газпрома» Алексей Миллер. Средний объем его вкладов журналисты оценивают примерно в 10,5 миллиарда рублей. Утечки налоговой базы ранее показывали, что еще в 2020 году его доходы от компаний группы «Газпром» превышали миллиард рублей, отмечает издание.

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
Общество7 минут чтения

Собственные процентные доходы главы «Ростеха» Сергея Чемезова за четыре года были заметно скромнее, чем у других госменеджеров. Однако это можно объяснить тем, что основная часть средств была оформлена на членов его семьи. По данным расследования «Важных историй», совокупные процентные доходы семьи Чемезова превысили 5 миллиардов рублей. Так, его супруга Екатерина Игнатова получила 2,76 миллиарда рублей процентов, падчерица Анастасия Игнатова — 1,69 миллиарда, а теща Людмила Рукавишникова — почти 558 миллионов рублей. Общий объем вкладов семьи, по оценке журналистов, превышал 13 миллиардов рублей, при том что вклад самого Чемезова составлял около 1,8 миллиарда.

У семьи главы «Транснефти» Николая Токарева процентные доходы за четыре года составили около 2,5 миллиарда рублей. Основная часть вкладов была оформлена на его дочь, жену и внука, а общий объем депозитов семьи оценивался более чем в 5,5 миллиардов рублей.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

Крупные доходы по вкладам обнаружены и у родственников парламентариев. В частности, 89-летняя мать спикера Госдумы Вячеслава Володина получила более 377 миллионов рублей процентов. В семье депутата Андрея Скоча процентные доходы за четыре года превысили миллиард рублей, а в семье председателя Совета Федерации Валентина Матвиенко — около 780 миллионов рублей.

Значительные доходы по вкладам зафиксированы и у семей членов правительства. Например, доход вице-премьера Дмитрия Патрушева по процентам за 2021–2024 годы составил почти 400 миллионов рублей. По подсчетам «Важных историй», для получения такой суммы объем его вкладов должен был превышать 900 миллионов. В целом процентные доходы Патрушева за годы войны выросли почти в пять раз.

Большинство упомянутых в расследовании чиновников, парламентариев и госкомпаний не ответили на запросы журналистов. А в «Роснефти» заявили, что опубликованная информация не соответствует действительности.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Общество
Мы переехали в горы в Армении и очень довольны
Теперь мы живем в Дилижане, планируем получить гражданство и купить здесь дом
00:01
«Я наблюдал за ней полчаса»
Криминал
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
00:01 18 января
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Мир
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
01:07 17 января
Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01 16 января
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Близкий к Кремлю политолог рассказал о последствиях убийства Путина
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
Названо самое популярное слово в русском языке
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве