Американец приплыл на яхте к россиянке и попал в тюрьму

2 минуты чтения 22:11 | Обновлено: 22:12

Гражданин США Чарльз Уэйн Зиммерман больше года плыл в Россию ради встречи с жительницей Казани. Однако по прибытию в Сочи был осужден на пять лет за хранение оружия и боеприпасов, которые нашли у него на яхте, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Краснодарского края. 

В 2024 году Зиммерман познакомился в интернете с девушкой из Казани. Тогда же они решили встретиться, но американец не стал покупать билет на ближайший самолет. Он захотел отправиться в путешествие и добраться до России на своей прогулочной яхте. 

Так, 1 июля 2024 года Зиммерман отчалил от порта в штате Каролина и взял курс на город Орта в Португалии. Больше года американец провел на яхте. За это время он преодолел Атлантический океан и Средиземное море, побывал на острове Мальорка в Испании, затем на итальянском острова Сицилия. Также его яхта заходила в Грецию и Турцию.

В июне 2025 года Зиммерман наконец добрался до России, пришвартовавшись в Сочи. Однако американец забыл упомянуть, что на борту яхты находится огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, которые он покупал для самообороны. 

«После прохождения таможенной границы, в ходе проведения осмотра яхты огнестрельное оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Как Зиммерман позже объяснил суду, он думал, что винтовка «просто всегда должна оставаться на борту». Вину он полностью признал, но Центральный районный суд Сочи все равно приговорил американца к пяти годам колонии общего режима за незаконную перевозку и перемещение через границу огнестрельного оружия.

