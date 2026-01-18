СМИ рассказали о раскрытии агентурной сети ФСБ в Латвии

Центр «Досье» и журналисты латвийской расследовательской телепередачи «Ничего личного» заявили о раскрытии агентурной сети ФСБ в Латвии. Для этого они изучили рабочие документы ее куратора со стороны спецслужб Сергея Колесникова.

Авторы расследования утверждают, что ФСБ вербует обычных людей, которые верят российской пропаганде, заявляющей об «оккупации» стран Балтии «фашистами» и «англосаксами». Агенты занимаются написанием доносов на живущих в Латвии россиян и украинцев и пытаются отслеживать перемещение техники стран НАТО.

Подготовку к созданию агентурной сети в ноябре 2022 года начал живший в Латвии Сергей Васильев, он запустил телеграм-канал «Антифашисты Прибалтики», в котором собирался «координировать рижское подполье через Москву». В этот момент проект еще не был связан с ФСБ и был инициативой самого Васильева, считает центр «Досье».

Васильев сбежал из Латвии в Россию осенью того же года — в интервью российским пропагандистам он показывал удостоверение сотрудника КГБ и утверждал, что еще несколько лет назад начал поддерживать воюющие на стороне России вооруженные формирования самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Именно из-за этого, по словам Васильева, он был приговорен к трем годам лишения свободы в Финляндии и стал фигурантом расследования в Латвии.

На самом же деле власти Финляндии судили его за участие в работе финансовой пирамиды — Васильев участвовал в отмывании средств и проводил фиктивные платежи. В приговоре по делу Васильева Донбасс, Россия или терроризм не упоминаются, отмечает «Досье». Сбежав в Россию, мужчина нашел куратора для своего проекта в лице связанного с ФСБ Сергея Колесникова, который также помог ему получить в России статус беженца.

Агенты Васильева в основном являются обычными людьми без допуска к секретной информации — они фотографируют машины с украинскими номерами, пишут доносы на поддерживающих Украину, делятся слухами и фото солдат НАТО и военной техники.

Одним из таких агентов оказался ранее судимый за хранение наркотиков, нанесение телесных повреждений, кражу и хулиганство Игорь Андреев, он работал в супермаркетах Lidl и Maxima в Риге и фотографировал клиентов, а также передавал якобы подлинные контакты инструкторов Моссада или кураторов «Азова» от эстонских и латвийских спецслужб.

Журналисты «Ничего личного» смогли найти Игоря в одном из супермаркетов — он напал на них, выхватил камеру и попытался скрыться. Вечером того же дня мужчина был задержан, сейчас он находится под стражей.

Игорь, как и некоторые агенты Васильева и Колесникова, пытался вычислять поддерживающих Украину россиян, которые ездят в страну гражданства. Так, он отправлял донос на Елизавету, который якобы отправляла пожертвования ВСУ и собиралась ехать в Россию для замены паспорта.

Другие его «коллеги» мониторят группы в соцсетях, где украинцы обсуждают ситуацию с прохождением границы России и пытаются обойти систему фильтрации. «Активисты» пишут доносы на русскоязычных жителей других стран, которые критикуют российское вторжение в Украину.

Колесников также строит планы по переходу к организации акций прямого действия — например, он поддерживал идею по созданию «укрепрайона» в Латвии и организации производства по сборке дронов. Васильев с ним не согласен и считает, что его агенты-«антифашисты» должны оставаться разведывательной сетью.

В материале отмечается, что сведений о том, как именно ФСБ использует полученную информацию, у журналистов нет. Кураторы проекта хотят также разрабатывать психологические операции, чтобы «распространить панику» среди населения стран Балтии. Например, они планируют убедить жителей Латвии, что Россия будет «наказывать» сотрудничающих с «нацистами», а также сообщать им, что НАТО якобы планирует разрушить гражданскую инфраструктуру стран Балтии.

Редактор Delfi Estonia Хольгер Роонемаа отметила, что российские спецслужбы действительно могут использовать получаемые таким образом сведения из-за того, что лишились доступа к разведданным после начала вторжения в Украину.

Она рассказала, что в Москве знают, где находятся порты, авиабазы и железные дороги, но не могут получить точную информацию, какие грузы перемещаются по этим путям, а также куда они движутся. Такие агентурные сети позволяют России дешево получать информацию, практически ничем не рискуя — при поимке агента связь с Москвой будет очень сложно обнаружить.

Одним из информаторов Васильева была его супруга Ивета Балоде, она жила в России вместе с ним, но продолжала ездить в Латвию. Там она следила за перемещением военной техники и «коренастых парней» в небольшом городе, предполагая, что обнаружила военную базу. 15 января она была задержана, ей были предъявлены обвинения в передаче секретных сведений российским спецслужбам.