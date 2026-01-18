EN
Гинеколог оставила свой инструмент в органах пациентки

2 минуты чтения 11:41

Российский гинеколог оставила в матке своей пациентки эндоцервикальную щетку (щетку-ершик), которым проводила забор мазка. Сама врач поначалу отрицала вину, поэтому пострадавшей пришлось провести операцию уже в другой клинике. Об этом независимый судебно-медицинский эксперт, юрист и представитель пострадавшей Юрий Кириленков рассказал в своем инстаграме и в разговоре с телеграм-каналом Baza.

По его информации, 32-летняя Надежда (имя изменено) обратилась к гинекологу в частную клинику. Ни названия, ни адреса клиники представитель пациентки не назвал.

Кириленков утверждает, что после приема Надежде внезапно стало плохо. У нее поднялась температура и начались сильные боли внизу живота. Женщина вернулась обратно в клинику, где ей сделали ультразвуковое исследование. 

На УЗИ специалист обнаружила в матке пациентки инородный предмет. Сама гинеколог «отмахнулась» и предположила, что это контрацептив-спираль, однако Надежда его никогда не устанавливала, пишет Baza.

«Я наблюдал за ней полчаса»
«Я наблюдал за ней полчаса»
Убийца нападал на женщин, которые возвращались домой одни. Его не могли поймать, пока он сам не проболтался
Криминал10 минут чтения

«На УЗИ‑снимках визуализируется матка со свободно лежащей в ее полости эндоцервикальной щеткой (цитощеткой, цитоскобелем). Найти описания подобных случаев в доступных медицинских источниках и экспертной литературе мне не удалось — вероятно, это будет один из первых задокументированных экспертных случаев и в судебной практике», — прокомментировал Кириленков в своем инстаграме.

По итогу Надежде пришлось обратиться в другое медицинское учреждение, где ей экстренно провели операцию. Врачи, как сообщается, извлекли из матки женщины пластиковую палочку с металлической щеткой-ершиком на конце.

Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Угроза здоровью от микропластика оказалась преувеличенной
Ученые гнались за сенсациями, а единственный метод замеров ненадежен из-за жира людей. Пластик снова безопасен?
Мир6 минут чтения

По мнению представителя пострадавшей, гинеколог не могла не заметить, что от инструмента отломился кусок, «а значит, она просто промолчала». 

«Важно: стандартная процедура взятия мазка на онкоцитологию в норме не сопровождается подобными осложнениями. При подобных осложнениях врач обязан немедленно отреагировать и устранить проблему, а не тайно оставлять инородный предмет в организме человека. Плюс одна женская фобия», — написал юрист в своем инстаграме. 

Baza пишет, что сейчас юрист и Надежда пытаются добиться компенсации от клиники и возбуждения уголовного дела. Сообщается, что руководство клиники возложило ответственность на производителей сломавшегося инструмента, поэтому готово возместить только часть суммы ущерба.

