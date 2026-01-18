Гинеколог оставила свой инструмент в органах пациентки

Российский гинеколог оставила в матке своей пациентки эндоцервикальную щетку (щетку-ершик), которым проводила забор мазка. Сама врач поначалу отрицала вину, поэтому пострадавшей пришлось провести операцию уже в другой клинике. Об этом независимый судебно-медицинский эксперт, юрист и представитель пострадавшей Юрий Кириленков рассказал в своем инстаграме и в разговоре с телеграм-каналом Baza.
По его информации, 32-летняя Надежда (имя изменено) обратилась к гинекологу в частную клинику. Ни названия, ни адреса клиники представитель пациентки не назвал.
Кириленков утверждает, что после приема Надежде внезапно стало плохо. У нее поднялась температура и начались сильные боли внизу живота. Женщина вернулась обратно в клинику, где ей сделали ультразвуковое исследование.
На УЗИ специалист обнаружила в матке пациентки инородный предмет. Сама гинеколог «отмахнулась» и предположила, что это контрацептив-спираль, однако Надежда его никогда не устанавливала, пишет Baza.
«На УЗИ‑снимках визуализируется матка со свободно лежащей в ее полости эндоцервикальной щеткой (цитощеткой, цитоскобелем). Найти описания подобных случаев в доступных медицинских источниках и экспертной литературе мне не удалось — вероятно, это будет один из первых задокументированных экспертных случаев и в судебной практике», — прокомментировал Кириленков в своем инстаграме.
По итогу Надежде пришлось обратиться в другое медицинское учреждение, где ей экстренно провели операцию. Врачи, как сообщается, извлекли из матки женщины пластиковую палочку с металлической щеткой-ершиком на конце.
По мнению представителя пострадавшей, гинеколог не могла не заметить, что от инструмента отломился кусок, «а значит, она просто промолчала».
«Важно: стандартная процедура взятия мазка на онкоцитологию в норме не сопровождается подобными осложнениями. При подобных осложнениях врач обязан немедленно отреагировать и устранить проблему, а не тайно оставлять инородный предмет в организме человека. Плюс одна женская фобия», — написал юрист в своем инстаграме.
Baza пишет, что сейчас юрист и Надежда пытаются добиться компенсации от клиники и возбуждения уголовного дела. Сообщается, что руководство клиники возложило ответственность на производителей сломавшегося инструмента, поэтому готово возместить только часть суммы ущерба.