Общество

Охотник принял известного пожарного за зверя и застрелил его

2 минуты чтения

В городе Лесное в Свердловской области охотник случайно застрелил известного в городе пожарного Олега Бритвина, так как спутал его с диким зверем. Об этом пишет издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нижнетуринского округа.

Инцидент произошел 9 января в 17:23 в районе бывшего лагеря «Синяя птица». «Охотник выстрелил в человека, приняв его за дикого зверя. В данный момент материалы дела переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ЕДДС.

По данным издания, Бритвин много лет работал в управлении пожарной службы в городе Лесное. Кроме того, он также тренировал сборную Свердловской области по всестилевому карате. 

«Он воспитал из дворовых пацанов настоящих личностей, и его сердце было настолько большим, что хватало на всех нас. Я никогда не забуду, как он настраивал меня перед важными турнирами. В то время не у всех были видеомагнитофоны, но за пару дней до одного из турниров Олег Саныч пригласил нас к себе домой и показал настоящий чемпионат мира по карате на видео», — рассказал один из его бывших воспитанников.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет. У погибшего, как отмечается, осталось двое детей.

В сентябре 2025 года житель Абакана случайно застрелил своего знакомого, перепутав его с диким животным. Инцидент случился возле поселка Кубайка в Таштыпском районе республики Хакасия.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал

Как сообщали в Следственном комитете, мужчины в компании еще троих знакомых отправились на охоту в лес. Отмечалось, что охотники разделились на две группы и передвигались по лесу в условиях плохой видимости. 

В какой-то момент один из охотников решил, что рядом с ним находится дикий зверь и выстрелил. Пуля попала в живот 48-летнему жителю Абакана. 

По данным СК, медики не успели спасти жизнь пострадавшему, он умер еще во время транспортировки.

