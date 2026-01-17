Охотник принял известного пожарного за зверя и застрелил его

В городе Лесное в Свердловской области охотник случайно застрелил известного в городе пожарного Олега Бритвина, так как спутал его с диким зверем. Об этом пишет издание «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Нижнетуринского округа.
Инцидент произошел 9 января в 17:23 в районе бывшего лагеря «Синяя птица». «Охотник выстрелил в человека, приняв его за дикого зверя. В данный момент материалы дела переданы в Следственный комитет для дальнейшего разбирательства», — сообщили в ЕДДС.
По данным издания, Бритвин много лет работал в управлении пожарной службы в городе Лесное. Кроме того, он также тренировал сборную Свердловской области по всестилевому карате.
«Он воспитал из дворовых пацанов настоящих личностей, и его сердце было настолько большим, что хватало на всех нас. Я никогда не забуду, как он настраивал меня перед важными турнирами. В то время не у всех были видеомагнитофоны, но за пару дней до одного из турниров Олег Саныч пригласил нас к себе домой и показал настоящий чемпионат мира по карате на видео», — рассказал один из его бывших воспитанников.
Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что обстоятельства произошедшего выясняет Следственный комитет. У погибшего, как отмечается, осталось двое детей.
В сентябре 2025 года житель Абакана случайно застрелил своего знакомого, перепутав его с диким животным. Инцидент случился возле поселка Кубайка в Таштыпском районе республики Хакасия.
Как сообщали в Следственном комитете, мужчины в компании еще троих знакомых отправились на охоту в лес. Отмечалось, что охотники разделились на две группы и передвигались по лесу в условиях плохой видимости.
В какой-то момент один из охотников решил, что рядом с ним находится дикий зверь и выстрелил. Пуля попала в живот 48-летнему жителю Абакана.
По данным СК, медики не успели спасти жизнь пострадавшему, он умер еще во время транспортировки.