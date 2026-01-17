EN
EN
Политика

Бывший генсек НАТО призвал Запад к диалогу с Россией «как с соседом»

2 минуты чтения 08:29 | Обновлено: 08:50

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал западные страны к диалогу с Россией как «со своим соседом». Об этом он заявил в интервью Spiegel.

«Нам нужна надежная система сдерживания, но нам также необходим диалог с Россией. Во-первых, мы должны говорить с Россией об окончании войны в Украине, как это уже делают Соединенные Штаты и другие страны. Во-вторых, рано или поздно нам придется обсуждать новую архитектуру контроля над вооружениями. Даже в годы холодной войны нам удавалось ограничивать ядерное оружие, однако эта система больше не существует. И, в-третьих, мы должны разговаривать с Россией как с соседом», — утверждает Столтенберг.

При этом бывший генсек НАТО считает, что страны НАТО и Россия не смогут вернуться к тому уровню доверия и открытости, «который существовал после холодной войны». 

«Когда я встретил Путина — он был только что избранным президентом в 2000 году, я был недавно избранным премьер-министром — это было началом длительных и довольно тесных рабочих отношений. Мы договорились об энергетических соглашениях, о разграничении границы в Баренцевом море, о безвизовом режиме в Киркенесе. Сегодня мы далеки от этого. Но это не значит, что мы не должны разговаривать», — сказал политик.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

По словам Столтенберга, Запад вряд ли сможет изменить позицию Путина по войне в Украине, однако способен повлиять на его расчеты. «Если он поймет, что цена в крови и деньгах будет слишком высокой, тогда, возможно, он согласится на решение, приемлемое для Украины. Россияне добиваются небольших успехов, но даже спустя четыре года они по-прежнему не контролируют весь Донбасс. И за свои продвижения они платят очень высокую цену», — утверждает он.

Столтенберг также отметил, что одной из особенностей режима, подобного путинскому, является его мнимая способность к выдержке, хотя на самом деле она не безгранична. «Я не могу с уверенностью сказать, какую цену Россия в конечном итоге заплатит за расширение контроля над Украиной. Я могу сказать лишь одно: чем больше мы поддерживаем Украину, тем выше становится цена для России и тем вероятнее завершение войны приемлемым решением», — подчеркнул бывший генсек НАТО.

Ранее возобновить прямой диалог с Путиным призывал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, в противном случае лидерам ЕС придется вести переговоры между собой и с представителями США, которые затем будут обсуждать ситуацию с Москвой без участия Европы.

