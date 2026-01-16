Шестиклассник на уроке сравнил зарплату учителя со «своей пиписькой»

Видео с конфликтом между учеником и педагогом в одной школ Петербурга распространилось в социальных сетях. На нем школьник во время урока публично оскорбляет учителя, используя уничижительные сравнения, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

«Вы вот в своей жизни чего-то добились? Вы ни хера в своей жизни не добились! Вы вот тут стоите, у вас зарплата меньше, чем моя пиписька», — заявил в лицо педагогу шестиклассник. После этой фразы в классе раздался смех.

Как следует из отрезка записи, учитель не предпринимает активных действий для пресечения оскорблений. По данным канала, школьник учится в шестом классе, а причиной вспышки агрессии могла стать двойка по русскому языку. Официальных комментариев от администрации учебного заведения на момент публикации не поступало.

Осенью прошлого года по соцсетям распространилась аудиозапись из школы в Иваново, на которой, наоборот, учительница оскорбляет восьмиклассника и угрожает ему изнасилованием при всем классе.

«Я попрошу твоего родного отца найти таких же здоровенных алкоголиков, как он. Они к тебе подойдут вчетвером и скажут: “Хочешь, мы тебя подкинем, а потом изнасилуем?!” Знаешь, как ты будешь улыбаться? Всеми дырками своего организма будешь улыбаться! И я с тобой это проделаю. Но не это. И не сегодня. Ты забудешь. Но когда у тебя потекут кровавые слезы из всех дыр, знай – это я устроила!», — слышно на записи.

Директор школы тогда подтвердил конфликт и заявил, что его удалось урегулировать путем диалога. Вскоре он уволился и заявил журналистам, что хочет «забыть школу как страшный сон».