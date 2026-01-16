EN
Зеленский сообщил о разногласиях Украины и США по мирному плану

2 минуты чтения 19:55 | Обновлено: 20:08

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон плодотворно работали над достижением мира, но в некоторых вопросах взгляды сторон расходятся, передает украинское издание Новини LIVE.

«Я считаю, что именно у Украины есть инициатива в переговорах. Я считаю, что мы быстрее в этом, чем Россия. Я считаю, что мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Это понятно — я защищаю интересы нашего государства», — сказал Зеленский.

Также президент Украины отметил, что Киев, как и Вашингтон, хочет скорейшего мира, но процесс затягивает Москва. В частности, по его словам, это касается обменов военнопленными.

«Обменять тысячу людей. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы? [Нет,] Россия. Почему они не обменивают? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые неудобны, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы начиная с гуманитарного трека», — заявил Зеленский.

Ранее президент США Дональд Трамп дал интервью агентству Reuters в Овальном кабинете Белого дома, в ходе которого заявил, что Зеленский, а не Владимир Путин является главным препятствием на пути к заключению мирного соглашения.

По словам Трампа, Путин готов завершить почти четырехлетнюю войну, но Зеленский был более сдержан в своих высказываниях по этому вопросу. «Я думаю, Украина меньше готова к сделке», — заявил Трамп. На вопрос о том, почему переговоры с участием США до сих пор не разрешили крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».

Reuters отметило, что такие высказывания Трампа говорят о том, что он снова недоволен Зеленским. Их отношения, вероятно, давно были напряженными, но в первый год нахождения Трампа у власти взаимодействие президентов улучшилось.

