Политика

Трамп назвал Зеленского главным препятствием к миру

08:40 | Обновлено: 09:47

Президент США Дональд Трамп дал интервью агентству Reuters в Овальном кабинете Белого дома, в ходе которого заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, а не Владимир Путин является главным препятствием на пути к заключению мирного соглашения.

По словам Трампа, Путин готов завершить почти четырехлетнюю войну, но Зеленский был более сдержан в своих высказываниях по этому вопросу. «Я думаю, Украина меньше готова к сделке», — заявил Трамп. На вопрос о том, почему переговоры с участием США до сих пор не разрешили крупнейший сухопутный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: «Зеленский».

Reuters отмечает, что такие высказывания Трампа говорят о том, что он снова недоволен Зеленским. Их отношения, вероятно, давно были напряженными, но в первый год нахождения Трампа у власти взаимодействие президентов улучшилось.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

Агентство добавило, что иногда Трамп относится к заявлениям Путина с большим доверием, нежели Киев и европейские страны. Это вызывает недовольство в Украине, европейских столицах и среди американских законодателей, включая некоторых республиканцев.

Кроме того, Reuters пишет, что нынешняя позиция Трампа резко отличается от мнения европейских союзников, который постоянно говорят, что Москва мало заинтересована в прекращении войны в Украине.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер приедут в Россию на вторую встречу с Путиным. Переговорщики должны представить ему последнюю версию мирного плана, однако дата встречи еще не назначена, поскольку неясно, насколько Путин в ней заинтересован. Переговоры также могут перенести из-за массовых протестов в Иране.

