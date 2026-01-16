СМИ: страны Европы разошлись во мнениях о переговорах с Путиным

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила в разговоре с Politico, что европейским странам не стоит возобновлять прямые переговоры с Владимиром Путиным. Ранее с такой идеей выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони.

«Я думаю, нам нужны доказательства того, что Путин действительно хочет мира, а на данный момент я этого не вижу», — заявила Купер. По ее мнению, «дипломатический центр тяжести» сейчас находится в Украине и у ее ближайших союзников.

Купер добавила, что Киев демонстрирует «огромную приверженность» мирному процессу, в котором участвуют США и Европа, в то время как Путин, по ее мнению, не готов сесть за стол переговоров. В этих условиях Европа должна не ослаблять давление на Москву, а напротив его усиливать.

«Я думаю, что наряду с этой действительно важной работой мы должны быть готовы оказывать усиленное давление, экономическое давление, а также, посредством военной поддержки Украины, оказывать военное давление на Россию», — заключила Купер.

Ранее Politico сообщило, что в Европе обсуждают возможность создания специальной должности переговорщика с Путиным. Главными сторонниками этого плана являются Франция и Италия, которые уже заручились поддержкой Еврокомиссии и других стран-членов ЕС. Такая идея появилась на фоне опасений европейских чиновников, что США могут добиться заключения сделки по Украине без участия Евросоюза.

По данным издания, детали этого предложения пока остаются неясными. В частности, непонятно, кто именно сможет занять пост переговорщика и будет ли он отдельной должностью, или же эту роль неофициально делегируют кому-то из европейских лидеров.