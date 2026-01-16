Россиянину удалили опухоль весом более 60 килограммов

Медики Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) удалили россиянину гигантскую опухоль весом более 60 килограммов, которая росла в животе пациента около 20 лет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Дело в том, что забрюшинные опухоли коварны: поначалу растут медленно, не провоцируя симптомов. Липосаркома — опухоль, развивающаяся из жировой ткани, находится вне органов, поэтому крайне затруднительна для диагностики: на начальных этапах она буквально маскируется под обычную жировую прослойку. Бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование уже начинает контурироваться, то есть выделяться», — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии СООД Вадим Голоднов.

По данным Минздрава, опасность таких опухолей заключается в том, что при достижении определенной массы они начинают резко увеличиваться. Так, на первичном приеме вес 50-летнего пациента составлял 150 килограммов, а уже через месяц достиг 180.

Сообщается, что из-за огромных размеров опухоль сдавливала ему нижнюю полую вену, сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость. Операция, как отмечает Минздрав, сопровождалось высоким риском большой потери крови и тромбоэмболии, поэтому врачи заранее подготовили систему реинфузии для возврата собственной крови пациента.

Кроме того, из-за состояния больного медикам пришлось заранее продумать укладку на операционный стол, интубацию для искусственной вентиляции легких и другие технические детали операции.

Операция по удалению липосаркомы по итогу продлилась 7 часов и 40 минут. В ней принимали участие восемь профильных специалистов. В результате гигантскую опухоль удалили в полном объеме, уточнило ведомство.

В сентябре 2025 года акушеры-гинекологи в Чувашии спасли жизнь пациентки с 10-килограммовой опухолью, сопоставимую по размеру с плодом на позднем сроке беременности. Ранее женщина наблюдалась у акушера-гинеколога из-за растущей миомы, однако долгое время отказывалась от операции. Со временем опухоль начала сдавливать внутренние органы, что привело к проблемам с мочеиспусканием, развитию анемии и жару.