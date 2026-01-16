EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиянину удалили опухоль весом более 60 килограммов

2 минуты чтения 19:00

Медики Свердловского областного онкологического диспансера (СООД) удалили россиянину гигантскую опухоль весом более 60 килограммов, которая росла в животе пациента около 20 лет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«Дело в том, что забрюшинные опухоли коварны: поначалу растут медленно, не провоцируя симптомов. Липосаркома — опухоль, развивающаяся из жировой ткани, находится вне органов, поэтому крайне затруднительна для диагностики: на начальных этапах она буквально маскируется под обычную жировую прослойку. Бить тревогу пациенты начинают, когда новообразование уже начинает контурироваться, то есть выделяться», — рассказал заведующий отделением абдоминальной онкологии СООД Вадим Голоднов.

По данным Минздрава, опасность таких опухолей заключается в том, что при достижении определенной массы они начинают резко увеличиваться. Так, на первичном приеме вес 50-летнего пациента составлял 150 килограммов, а уже через месяц достиг 180.

Сообщается, что из-за огромных размеров опухоль сдавливала ему нижнюю полую вену, сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость. Операция, как отмечает Минздрав, сопровождалось высоким риском большой потери крови и тромбоэмболии, поэтому врачи заранее подготовили систему реинфузии для возврата собственной крови пациента.

Идеальная «Семья»
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
Криминал20 минут чтения

Кроме того, из-за состояния больного медикам пришлось заранее продумать укладку на операционный стол, интубацию для искусственной вентиляции легких и другие технические детали операции.

Операция по удалению липосаркомы по итогу продлилась 7 часов и 40 минут. В ней принимали участие восемь профильных специалистов. В результате гигантскую опухоль удалили в полном объеме, уточнило ведомство.

В сентябре 2025 года акушеры-гинекологи в Чувашии спасли жизнь пациентки с 10-килограммовой опухолью, сопоставимую по размеру с плодом на позднем сроке беременности. Ранее женщина наблюдалась у акушера-гинеколога из-за растущей миомы, однако долгое время отказывалась от операции. Со временем опухоль начала сдавливать внутренние органы, что привело к проблемам с мочеиспусканием, развитию анемии и жару.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Идеальная «Семья»
Криминал
Идеальная «Семья»
28 детей росли в одном доме в лесу и верили, что они родные братья и сестры. Но со временем вскрылась страшная правда
00:01
Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01 15 января
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Цены на нефть рухнули
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Названо самое популярное слово в русском языке
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве