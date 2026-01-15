СМИ: спецслужбы Сербии и России протестировали «звуковые пушки» на собаках

Сербские власти привлекли сотрудников Федеральной службы безопасности России к испытаниям акустических устройств дальнего действия (LRAD) на собаках. Это произошло после массовых антиправительственных протестов в Белграде, когда, по свидетельствам очевидцев, «звуковую пушку» применили против мирных демонстрантов. Об этом пишет Politico.

Речь идет о демонстрации, прошедшей 15 марта 2025 года в столице. Тогда, во время акции на главном городском бульваре раздался резкий и оглушающий звук, спровоцировавший панику в толпе. Очевидцы описали его как нечто похоже на «рев двигателя самолета или поезда в тоннеле, в сочетании с высоким, чрезвычайно громким свистом, выстрелом из пушки или взрывом». Позже участники протестов сообщали о тошноте, головокружении и головных болях. Некоторые утверждали, что власти могли применить так называемую «звуковую пушку».

Президент Сербии Александр Вучич и министр внутренних дел Ивица Дачич отвергли обвинения. Они заявили, что силовые структуры не использовали никаких незаконных средств, включая акустические. Вучич также пообещал провести расследование.

Как следует из документов, изученных журналистами Politico, примерно через две недели после этих событий сербская Служба безопасности и информации (БИА) совместно со специалистами ФСБ провела испытания акустических излучателей на собаках. Тесты проходили на объекте БИА и были направлены на оценку воздействия звуковых устройств на «биологические объекты». В качестве подопытных животных выбрали собак из-за их высокой чувствительности к звукам.

В ходе испытаний, по информации Politico, использовались две модели «звуковых пушек» — LRAD 100X MAG-HS и LRAD 450XL — на дистанциях от 200 до 25 метров. Согласно техническим характеристикам, такие устройства способны издавать звук громкостью до 150 децибел, что сопоставимо с шумом реактивного двигателя при взлете.

Месяц спустя БИА опубликовала отчет, подготовленный по запросу сербской стороны российской ФСБ. В документе утверждается, что акустические устройства не применялись во время протестов, а также прямо говорится о результатах испытаний на собаках — авторы документа заявляют, что у «биологических объектов» не было зафиксировано изменений в поведении или состоянии здоровья.

При этом профильное министерство Сербии заявило, что не получало запросов и не выдавало разрешений на проведение экспериментов на животных. Юристы отмечают, что сербское законодательство запрещает использовать животных для испытаний оружия и военной техники.