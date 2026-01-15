EN
СМИ рассказали о загадочной соседке Путина на Рублевке

2 минуты чтения 16:24 | Обновлено: 16:46
На Рублевке, по соседству с резиденцией Владимира Путина в Ново-Огареве, купила участок спортсменка Мария Клементьева, ведущая крайне закрытый образ жизни. За дачу в элитном поселке она заплатила всего полмиллиона рублей. Об этом говорится в расследовании проекта Explainer.

Мария Клементьева занимается конным спортом с середины 2010-х годов. Она неоднократно становилась призером российских соревнований, у нее есть титул чемпионки России. До начала войны в Украине она участвовала в международных турнирах в Европе, а позже начала выступать под флагом Кипра. При этом Клементьева избегает публичности и не раскрывает подробности личной жизни. Она закрыла свои аккаунты в соцсетях и, если и дает интервью, то только специализированным конно-спортивным изданиям.

По данным Explainer, в сентябре-октябре 2022 года Марии Клементьевой перешли шесть объектов недвижимости в элитной подмосковной деревне Жуковка. Их совокупную рыночную стоимость расследователи оценивают примерно в девять миллиардов рублей. В комплекс входят двухэтажный жилой дом площадью около 3,5 тысячи квадратных метров, спорткомплекс с бассейном, баня и гараж. Земельный участок площадью около 26,6 гектаров расположен в непосредственной близости от резиденции Путина. Еще ближе — только поместье бывшей жены миллиардера и экс-сенатора Владимира Слуцкера Ольги Слуцкер. Эти земли, как утверждается в материале, входят в зону с особым режимом охраны, контролируемую ФСО.

Сделка была оформлена по цене 500 тысяч рублей. Именно такая сумма указана в финансовой отчетности прежнего владельца, кипрской компании Hemarlin Management Limited, уточняет издание. После продажи активов компания прекратила деятельность в России.

В расследовании также говорится, что Мария Клементьева воспитывает троих детей, однако публично не раскрывает информацию об их отце и не состоит в браке. Авторы материала связывают ее стремительное обогащение с бизнесменом Дмитрием Комиссаровым, партнером совладельцев «Трансмашхолдинга», однако официально эта связь не подтверждена.

Фото:страница Марии Клементьевой на Facebook

