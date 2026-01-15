EN
Сбежавшую от домашнего насилия девушку задержали в Москве

2 минуты чтения 08:11

Жительницу Ингушетии Айну Манькиеву задержали в московском хостеле и привезли в отдел полиции. Ее заподозрили в краже (ст. 158 УК), однако, как пишут правозащитники из Кризисной группа СК SOS и «Марема», Айна сбежала из дома восемь месяцев назад после многолетнего домашнего насилия.

«После многократных унижений, побоев и эксплуатации со стороны родственников Айна серьезно заболела и восемь месяцев не выходила из дома, а после некоторых эпизодов насилия могла просто не выжить», — пишет «Марем». 

Айна сбежала в апреле прошлого года. Тогда ее сразу объявили в розыск как пропавшую без вести. Правозащитники связались с полицией и предоставили доказательства, что девушка ушла из дома добровольно, после чего ее сняли с розыска. Отмечается, что при побеге у нее не было с собой ценных вещей и даже паспорта.

По данным правозащитников, полицейские угрожают выдать Айну в Ингушетию и не пускают к ней адвоката. Ее родственники относятся к влиятельному клану баталхаджинцев — это одна из самых богатых общин Ингушетии. Их боевое крыло внесли в список террористов, однако влияние клана остается высоким. Отец Айны в 2012 году стал фигурантом дела о продаже двухлетнего ребенка.

Правозащитники подчеркнули, что они не верят в версию с внезапно появившимся уголовным делом по статье о краже. По их мнению, оно было сфабриковано, чтобы вернуть Айну в Ингушетию, где она может стать жертвой «убийства чести».

Отец Айны заявил журналистам из «Осторожно Media», что его дочь сбежала из дома и ее ищут. «Уголовный розыск. Все подключено. Давно ищут. <…> Ну ты растила свою дочь, ухаживала за ней, а она ушла из дома. Ты бы искала или сидела сложа руки? Вот и мы ищем свою дочь. <…> Мы работаем, власть работает. Много людей там работает, РВД, МВД, ГУВД, ФСБ, прокуратуры», — заявил Хамбор Манкиев.

Мужчина утверждает, что он не бил Айну и в семье не было ссор. По словам Манкиева, он не знает, почему его дочь сбежала из дома. Он считает, что девушку «вербовали» и пытались «разрушить семью».

