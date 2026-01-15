Редчайшая кошка-призрак попала на камеру

Считалось, что дикие кошки исчезли с территории Чешской республики еще в 20 веке. И все же фотограф дикой природы Владимир Чех впервые сумел сделать снимок «кошки-призрака» на профессиональную камеру, сообщает BBC.

«Дикая кошка — редкое существо, жизнь которого полна загадок», — сказал Чех о дикой кошке, которая немного похожа на толстую версию домашней кошки, Но обладающую более пушистым хвостом и собственным характерным окрасом.

На данный момент, как отмечает издание, в Европе насчитывается порядка 140 000 диких кошек, обитающих более чем в двух десятках стран.

«Дикая кошка считается «лесным призраком», потому что она очень, очень неуловима, и трудно предсказать, где ее можно увидеть», — объяснила итальянский биолог и фотограф дикой природы Андреа Де Джованни.

Она предполагает, что неуловимость дикой кошки кроется в ее непредсказуемом выборе маршрутов: если же звери ходят протоптанным и понятными тропами, то дикая кошка «идет, куда хочет».

BBC добавляет, что фотографии, подобные тем, что сделал Чех, крайне ценны для охраны природы, так как они помогают повысить осведомленность общественности о таинственной жизни и красоте этого неуловимого вида.

«Это бескомпромиссный охотник и прекрасно маскирующийся хищник в своей естественной среде обитания. Спустя несколько десятилетий этот загадочный маленький зверек возвращается в наши леса», — с радостью отметил Чех.

Диких кошек заметили также в Австрии, где ранее они считались вымершими. Ученые задокументировали их существование благодаря фотоловушкам и генетическому анализу образцов шерсти со специальных приманок — палочек с липучками, которые приманивают диких кошек определенным ароматом и заставляют их о себя тереться.