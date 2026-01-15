EN
EN
Общество

Медсестра отрезала новорожденному палец во время родов

16:55

Новорожденному мальчику пришлось проводить операцию по пришиванию пальца после ошибки медработника во время кесарева сечения. Инцидент произошел 25 декабря в одном из роддомов Китая, сообщает The South China Morning Post.

Во время операции акушерка, перерезая пуповину, по неосторожности отрезала младенцу средний палец левой руки. О произошедшем отцу ребенка сообщили спустя два часа после родов. По словам медиков, травма была получена случайно.

После инцидента младенца сначала перевели в другое медицинское учреждение, а затем направили в крупный специализированный центр за несколько сотен километров от места рождения. Там ребенку провели операцию по реплантации пальца.

Медсестра, допустившая ошибку, признала свою вину и объяснила произошедшее тем, что пальцы новорожденного неожиданно зашевелились в момент, когда она перерезала пуповину. Отец ребенка рассказал журналистам, что мать мальчика тяжело переживает случившееся и находится в подавленном состоянии.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс в китайских социальных сетях, пишет издание. Пользователи возмущены произошедшим и требуют тщательного расследования, а также усиления контроля за соблюдением медицинских протоколов в родильных домах. Власти пока не сообщили, какие меры могут быть приняты в отношении медработника и медицинского учреждения.

В России, тем временем, продолжается расследование резонансного уголовного дела о массовой гибели младенцев в роддоме Новокузнецка в новогодние праздники. Оно возбуждено по двум статьям – о халатности и  причинении смерти по неосторожности. Фигурантами уголовного дела на данный момент являются главврач ГКБ №1 в Новокузнецке Виталий Херасков и исполняющий обязанности завотделением реанимации, где умерли девять детей, Алексей Эмих. Оба свою вину отрицают.

