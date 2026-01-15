ЦБ решил усилить контроль за переводами россиян за границу

Центробанк захотел получать больше информации о переводах, которые россияне отправляют за границу. Для этого регулятор намерен изменить форму отчетности для банков и внести в нее больше операций, сообщил «Интерфакс».

Такую меру в ЦБ объяснили «новыми экономическими явлениями», которые влияют на экономический баланс и внешний долг России. Усиление контроля за переводами регулятор назвал «особо востребованным в текущей экономической ситуации».

Так, Центробанк хочет получать данные об оплате россиянами компьютерных услуг, в том числе компьютерных игр, о страховых взносах, штрафах, оплате связи и материальной помощи.

«Данные о расчетах за товары могут быть конкретизированы за счет предоставления информации о приобретении изделий в интернет-магазинах и о покупке легковых автомобилей», — пишет «Интерфакс».

ЦБ также хочет отдельно получать отчетность о покупке и продаже цифровой валюты и сделок с цифровыми правами. Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что этот пункт направлен на подготовку к введению цифрового рубля.

«Центробанк всю жизнь стремится к одному — контролю. И это просто очередной шаг по повышению прозрачности оборачиваемых средств, в том числе и криптовалютных. Мы неминуемо идем к тому, что вся криптовалюта, которая есть, станет так или иначе контролироваться», — заявил, в свою очередь, генеральный и технический директор разработчика цифровых систем для банков Self Кирилл Иванов.

Кроме того, Центробанк хочет получать сведения о резидентстве отправителя и получателя перевода, о способе, виде и источнике транзакции, а также о размере комиссии за проведение транзакции.