Экономика

ЦБ решил усилить контроль за переводами россиян за границу

2 минуты чтения 11:49 | Обновлено: 12:55

Центробанк захотел получать больше информации о переводах, которые россияне отправляют за границу. Для этого регулятор намерен изменить форму отчетности для банков и внести в нее больше операций, сообщил «Интерфакс».

Такую меру в ЦБ объяснили «новыми экономическими явлениями», которые влияют на экономический баланс и внешний долг России. Усиление контроля за переводами регулятор назвал «особо востребованным в текущей экономической ситуации».

Так, Центробанк хочет получать данные об оплате россиянами компьютерных услуг, в том числе компьютерных игр, о страховых взносах, штрафах, оплате связи и материальной помощи.

Последний день Сергея Бодрова 
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
Общество17 минут чтения

«Данные о расчетах за товары могут быть конкретизированы за счет предоставления информации о приобретении изделий в интернет-магазинах и о покупке легковых автомобилей», — пишет «Интерфакс».

ЦБ также хочет отдельно получать отчетность о покупке и продаже цифровой валюты и сделок с цифровыми правами. Глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров считает, что этот пункт направлен на подготовку к введению цифрового рубля. 

«Центробанк всю жизнь стремится к одному — контролю. И это просто очередной шаг по повышению прозрачности оборачиваемых средств, в том числе и криптовалютных. Мы неминуемо идем к тому, что вся криптовалюта, которая есть, станет так или иначе контролироваться», — заявил, в свою очередь, генеральный и технический директор разработчика цифровых систем для банков Self Кирилл Иванов.

Кроме того, Центробанк хочет получать сведения о резидентстве отправителя и получателя перевода, о способе, виде и источнике транзакции, а также о размере комиссии за проведение транзакции.

