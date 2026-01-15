EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Антипригарные сковородки оказались опасны для здоровья

2 минуты чтения 19:53

Используемые при производстве тефлоновых сковородок «вечные химикаты» могут значительно увеличить риск развития распространенной болезни печени у детей и подростков, говорится в исследовании Гавайского университета.

«Вечными химикатами» называют пер- и полифторалкильные вещества (PFAS). Это группа из около десяти тысяч химических соединений, которые используются в водонепроницаемой одежде, антипригарной посуде, электронике, медицинском оборудовании и многом другом.

Исследователи выяснили, что влиянию «вечных химикатов» наиболее подвержены дети и подростки. У них PFAS могут повысить риск развития стеатозной болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией. Это заболевание приводит к тому, что в печени человека накапливается избыточный жир. Также оно может увеличить долгосрочный риск развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и рака печени.

Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья
Разделочные доски и тефлоновые сковородки опасны для здоровья
Они могут выделять токсичные вещества и вызывать болезни. Чем заменить такую посуду?
Общество11 минут чтения

Ученые связали повышенный риск стеатозной болезни печени с повышенным уровнем двух «вечных химикатов» в крови — перфтороктановой кислоты (PFOA) и перфторогептановой кислоты (PFHpA).

Подростки, в крови которых обнаружили двукратное превышение уровня PFOA, были почти в три раза более подвержены риску развития заболевания печени. Риск был еще выше для тех, у кого, помимо этого, обнаружили генетическую особенность, влияющую на жировую дистрофию печени. Влияние «вечных химикатов» на печень молодых людей еще больше усиливало курение, добавили исследователи.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Последний день Сергея Бодрова 
Общество
Последний день Сергея Бодрова 
Как лавина забрала одного из главных российских актеров и почему его искали много лет
00:01
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01 14 января
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
СМИ: у Кадырова отказали почки
Цены на нефть рухнули
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе
СМИ: за спиной умирающего Кадырова началась борьба за власть
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Названо самое популярное слово в русском языке