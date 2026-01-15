Антипригарные сковородки оказались опасны для здоровья

Используемые при производстве тефлоновых сковородок «вечные химикаты» могут значительно увеличить риск развития распространенной болезни печени у детей и подростков, говорится в исследовании Гавайского университета.

«Вечными химикатами» называют пер- и полифторалкильные вещества (PFAS). Это группа из около десяти тысяч химических соединений, которые используются в водонепроницаемой одежде, антипригарной посуде, электронике, медицинском оборудовании и многом другом.

Исследователи выяснили, что влиянию «вечных химикатов» наиболее подвержены дети и подростки. У них PFAS могут повысить риск развития стеатозной болезни печени, связанной с метаболической дисфункцией. Это заболевание приводит к тому, что в печени человека накапливается избыточный жир. Также оно может увеличить долгосрочный риск развития диабета второго типа, сердечных заболеваний и рака печени.

Ученые связали повышенный риск стеатозной болезни печени с повышенным уровнем двух «вечных химикатов» в крови — перфтороктановой кислоты (PFOA) и перфторогептановой кислоты (PFHpA).

Подростки, в крови которых обнаружили двукратное превышение уровня PFOA, были почти в три раза более подвержены риску развития заболевания печени. Риск был еще выше для тех, у кого, помимо этого, обнаружили генетическую особенность, влияющую на жировую дистрофию печени. Влияние «вечных химикатов» на печень молодых людей еще больше усиливало курение, добавили исследователи.