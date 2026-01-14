EN
СМИ: Юлию Тимошенко обвинили в подкупе украинских депутатов

2 минуты чтения 12:47 | Обновлено: 12:48

Глава фракции «Батькивщина» в Верховной Раде и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко получила официальное уведомление о подозрении в совершении коррупционного преступления. Об этом пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники в «политических кругах». 

По данным журналистов «Суспильне», Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревают политика в предложении неправомерной выгоды должностным лицам (ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Подозрение, вероятно, связано с возможным предложением депутатам Верховной Рады из других фракций голосовать определенным образом за рассматриваемые украинским парламентом законы, отмечает УП.

«Суспильне» со ссылкой на пресс-секретаря САП Ольгу Постолюк пишет, что ходатайство в суд уже готовится. Также украинские антикоррупционные органы проверяют причастность к получению неправомерной выгоды 20 депутатов Верховной Рады. По данным УП, они не входили во фракцию «Батькивщина».

Ранее НАБУ и САП заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной рады, который пытался подкупить других депутатов парламента, чтобы они определенным образом голосовали за рассматриваемые законы. В официальном тексте заявления не упоминалось как название этой фракции, так и фамилия ее руководителя. 

Позже УП сообщила, что речь идет о Юлии Тимошенко. Политик подтвердила факт проведения у нее обысков и назвала их «не имеющими никакого отношения к праву и закону». 
Тимошенко считает обыски политическим заказом и «грандиозным пиар-ходом». Она отвергает предъявленные ей обвинения в коррупции.

НАБУ опубликовало видео, на котором, как утверждается, зафиксирован факт договора о голосовании за деньги. Фамилия подозреваемого не называется, однако один из собеседников говорит на русском языке шепотом похожим на женский голосом.

