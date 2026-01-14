СМИ: Путин бросил своих главных «союзников-изгоев»

Стратегические союзники Владимира Путина, сосредоточенного на войне в Украине, почувствовали себя «брошенными» на произвол судьбы. Так, власти Венесуэлы назвали сотрудничество с Москвой в сфере безопасности «бумажным тигром» из-за того, что она не смогла оказать помощь во время захвата президента страны Николаса Мадуро Соединенными Штатами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство назвало похищение Мадуро, который сейчас находится в тюрьме США, «ярким символом невнимательности России». По словам источников, венесуэльские чиновники жалуются, что российские и кубинские спецслужбы, на которые они полагались в вопросах безопасности, не смогли выявить уязвимости или предоставить конкретную информацию об угрозе для президента.

Кроме того, как утверждают источники, власти Венесуэлы раскритиковали российские зенитно-ракетные комплексы С-300 и «Бук» за отсутствие защиты воздушного пространства Венесуэлы. По их словам, Россия не оказала должной технической поддержки, чтобы обеспечить эффективную работу этих систем.

Агентство пишет, что последствием этого стал подрыв доверия к партнерству в сфере безопасности между Венесуэлой, Кубой и Россией. Теперь, как сообщает Bloomberg, преемнице Мадуро Делси Родригес остается лишь принять предложение о сотрудничестве с США и ослабить связи с Москвой и Гаваной.

Путин пока не комментировал действия США в Венесуэле, а МИД России ограничился формальным заявлением о нарушении международного права. Источник, знакомый с позицией Кремля, утверждает, что для Москвы сейчас важнее отношения с США, чем с Венесуэлой.

По его словам, захват Мадуро «был неприятным для России, но не является катастрофой». Более серьезную проблему представляет Иран, с которым Россия имеет более тесное военное сотрудничество, добавил он. Источник отметил, что Москва может публично поддерживать Тегеран, но вряд ли будет вмешиваться, учитывая свои ограниченные возможности и приоритет в завершении войны в Украине.

По данным агентства, ситуация с Венесуэлой показала, что Россия готова пожертвовать отношениями с другими стратегическими партнерами ради достижения своих целей в Украине.