Экономика

Объявление о продаже Домодедово появилось на «Авито»

2 минуты чтения 13:22

В российском интернет-сервисе «Авито» появилось объявление о продаже московского аэропорта Домодедово, обратило внимание РИА «Новости». Продавцом значится Публичное акционерное общество «Банк ПСБ».

Согласно заметке, бывший «Промсвязьбанк» продает доли различных подразделений аэропорта в размере 100% уставного капитала за 132,27 миллиарда рублей. Аукцион по продаже пройдет на электронной площадке «РТС-тeндep».

Объявление разместили в разделе «Готовый бизнес» 13 января в 16:34 по московскому времени. На момент публикации материала объявление уже успели посмотреть более пяти тысяч человек.

Ранее стало известно, что торги по продаже московского аэропорта запланированы на 20 января. Согласно данным ГИС «Торги», шаг аукциона установлен на уровне 1,32 миллиарда рублей (1% от начальной цены), а размер задатка — 26,453 миллиарда рублей. Внести его необходимо с 13 по 19 января 2026 года.

В конце прошлого года министр финансов Антон Силуанов сообщил о планах провести аукцион по приватизации аэропорта Домодедово в начале 2026 года. По его словам, соответствующий пакет будет выставлен на открытые торги уже в первые месяцы года, а сама процедура пройдет в строгом соответствии с действующим законодательством.

«Уверен, что аукцион состоится, есть желающие, есть инвесторы», — заявил Силуанов.

Источники РБК сообщали, что перед предстоящей продажей, «Промсвязьбанк», указанный в реестре в качестве правообладателя имущества, оценил активы группы Домодедово в 115 миллиардов рублей. Как пояснял один из собеседников издания, ключевым фактором стала необходимость погашения облигационного займа в декабре.

«Проблема в том, что у группы не хватает средств на его погашение. Единственным выходом видится приватизация аэропорта до даты платежа для привлечения средств инвестора», — заявил он. Тогда, как пишет РБК, в Домодедово отказались от комментариев. В «Промсвязьбанке» не ответили на вопросы журналистов.

