Идущему по дороге с волками подростку разрешили приходить в школу попозже

Министерство образования Карелии разрешило старшекласснику приходить на уроки позже. Все из-за того, что мальчику приходится добираться до автобусной остановки несколько километров по дороге, на которой неоднократно замечали волков, рассказала в своем телеграм-канале депутат карельского Законодательного собрания Эмилия Слабунова.

Видеозапись с волками, пробегающими по дороге в деревне Виданы, появилось несколько дней назад. Тогда же местные власти вспомнили, что в поселении живет ученик, который вынужден проходить четыре километра утром по темноте, чтобы успеть на автобус, идущий до школы.

Слабунова отметила, что проблему пытались решить еще в ноябре 2025 года. Тогда родителям школьника предложили найти человека, который сможет частным образом довозить мальчика до учебного заведения, а местная администрация будет оплачивать им расходы.

«Родители нашли такового. На этом всё остановилось и снова начались разговоры об отсутствии утвержденного школьного маршрута и возможности заключить договор с физ. лицом. Как это можно назвать кроме как полной атрофией ответственности и дееспособности местной власти?!» — написала депутат Слабунова в телеграм-канале.

Позже в министерстве образования Карелии разработали для ученика индивидуальный план обучения. Фактически ему разрешили прогуливать треть уроков, чтобы родители успевали довезти его до школы. Слабунова напомнила, что после проверки прокуратура предписала организовать «подвоз ученика к месту остановки автобуса».

В комментариях к посту VK Слабуновой о проблеме мальчика появилось заявление администрации Пряжинского района. В ней объяснили, что пустить автобус от остановки до деревни Виданы невозможно — дорога не соответствует нормативным требованиям по габаритам. Ниже появился и комментарий от Министерства природы Карелии. Ведомство заявило, что «за последние несколько недель сигналов от жителей о выходе волков в деревню Виданы в Министерство не поступало».

Однако Слабунова показала переписку с местными жителями от 24 декабря. Так, одна женщина написала: «Сегодня нас утром посетило 2 волка. Были на ул. Кузьминская, прошлись по первому участку, далее двинулись в нашу сторону, ул. Зеленая».

