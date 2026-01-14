EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Идущему по дороге с волками подростку разрешили приходить в школу попозже

2 минуты чтения 22:12

Министерство образования Карелии разрешило старшекласснику приходить на уроки позже. Все из-за того, что мальчику приходится добираться до автобусной остановки несколько километров по дороге, на которой неоднократно замечали волков, рассказала в своем телеграм-канале депутат карельского Законодательного собрания Эмилия Слабунова.

Видеозапись с волками, пробегающими по дороге в деревне Виданы, появилось несколько дней назад. Тогда же местные власти вспомнили, что в поселении живет ученик, который вынужден проходить четыре километра утром по темноте, чтобы успеть на автобус, идущий до школы.

Слабунова отметила, что проблему пытались решить еще в ноябре 2025 года. Тогда родителям школьника предложили найти человека, который сможет частным образом довозить мальчика до учебного заведения, а местная администрация будет оплачивать им расходы.

«Родители нашли такового. На этом всё остановилось и снова начались разговоры об отсутствии утвержденного школьного маршрута и возможности заключить договор с физ. лицом. Как это можно назвать кроме как полной атрофией ответственности и дееспособности местной власти?!» — написала депутат Слабунова в телеграм-канале.

11-летний мальчик пропал без следа
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
Криминал7 минут чтения

Позже в министерстве образования Карелии разработали для ученика индивидуальный план обучения. Фактически ему разрешили прогуливать треть уроков, чтобы родители успевали довезти его до школы. Слабунова напомнила, что после проверки прокуратура предписала организовать «подвоз ученика к месту остановки автобуса».

В комментариях к посту VK Слабуновой о проблеме мальчика появилось заявление администрации Пряжинского района. В ней объяснили, что пустить автобус от остановки до деревни Виданы невозможно — дорога не соответствует нормативным требованиям по габаритам. Ниже появился и комментарий от Министерства природы Карелии. Ведомство заявило, что «за последние несколько недель сигналов от жителей о выходе волков в деревню Виданы в Министерство не поступало».

Однако Слабунова показала переписку с местными жителями от 24 декабря. Так, одна женщина написала: «Сегодня нас утром посетило 2 волка. Были на ул. Кузьминская, прошлись по первому участку, далее двинулись в нашу сторону, ул. Зеленая».

Ранее малокомплектную школу поселка Тайга в Приморском крае собираются закрыть, из-за чего 52 детям придется добираться вдоль трассы в учебное заведение, находящееся в соседнем селе. Местные жители обратились за помощью к Владимиру Путину. После этого их обвинили в организации «несанкционированного митинга».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Мир
Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас
Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти
00:01
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01 13 января
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом