Родителей из Приморья вызвали в полицию за обращение к Путину

Малокомплектную школу поселка Тайга в Приморском крае собираются закрыть, из-за чего 52 детям придется добираться вдоль трассы в учебное заведение, находящееся в соседнем селе. Местные жители обратились за помощью к Владимиру Путину. После этого их обвинили в организации «несанкционированного митинга», сообщает канал «Administration_Dalnegorsk».

Жители поселка Тайга из Дальнегорского муниципального округа 15 декабря опубликовали свое видеообращение к Путину в преддверии «Прямой линии». В ролике несколько десятков человек стоят на пороге школы №16 и говорят, что местные власти собираются ее закрыть. Люди отмечают, что школа фактически является центром поселка, и если ее разрушат, то рано или поздно умрет и Тайга.

«Мы обеспокоены тем, что школу стремятся закрыть и продать вместе с прилегающей территорией. Возить 52 ребенка на автобусе по разбитым дорогам, где не оборудованы остановки и каждый год регистрируется присутствие тигров, где вовремя не чистятся тротуары и дети идут вдоль федеральной трассы в 30-40 градусный мороз — это угроза жизни», — говорит женщина в кадре.

Также жители не понимают, почему местные власти закрывают школу, хотя в этом году в ней сделали ремонт: поменяли все окна и двери, напольное покрытие, мебель.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру Политика 25 минут чтения

После того, как обращение жителей поселка появилось в сети, местные чиновники обратились в полицию, чтобы привлечь к ответственности родителей детей, которые участвовали в съемках. По мнению, властей люди организовали «несанкционированный митинг», когда собрались для записи видеообращения. После этого родителей начали вызывать на беседы в подразделение по делам несовершеннолетних. Однако после внимания журналистов жителям позвонили из ПНД и сказали, что «больше нет необходимости в том, чтобы они посещали инспекцию».

Во время «Прямой линии» Путин рассказал, что Россия не будет ответственна за новые жертвы в случае ее отказа от мирной сделки по Украине, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Тогда как пауза в переговорах якобы связана с нежеланием Киева обсуждать территориальные уступки.