EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Родителей из Приморья вызвали в полицию за обращение к Путину

2 минуты чтения 23:45

Малокомплектную школу поселка Тайга в Приморском крае собираются закрыть, из-за чего 52 детям придется добираться вдоль трассы в учебное заведение, находящееся в соседнем селе. Местные жители обратились за помощью к Владимиру Путину. После этого их обвинили в организации «несанкционированного митинга», сообщает канал «Administration_Dalnegorsk».

Жители поселка Тайга из Дальнегорского муниципального округа 15 декабря опубликовали свое видеообращение к Путину в преддверии «Прямой линии». В ролике несколько десятков человек стоят на пороге школы №16 и говорят, что местные власти собираются ее закрыть. Люди отмечают, что школа фактически является центром поселка, и если ее разрушат, то рано или поздно умрет и Тайга.

«Мы обеспокоены тем, что школу стремятся закрыть и продать вместе с прилегающей территорией. Возить 52 ребенка на автобусе по разбитым дорогам, где не оборудованы остановки и каждый год регистрируется присутствие тигров, где вовремя не чистятся тротуары и дети идут вдоль федеральной трассы в 30-40 градусный мороз — это угроза жизни», — говорит женщина в кадре.

Также жители не понимают, почему местные власти закрывают школу, хотя в этом году в ней сделали ремонт: поменяли все окна и двери, напольное покрытие, мебель.

Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Сталин репрессировал родственников Виктора Цоя
Из-за диктатора пострадал самый лояльный народ СССР. Он лишил их родины и разрушил уникальную культуру
Политика25 минут чтения

После того, как обращение жителей поселка появилось в сети, местные чиновники обратились в полицию, чтобы привлечь к ответственности родителей детей, которые участвовали в съемках. По мнению, властей люди организовали «несанкционированный митинг», когда собрались для записи видеообращения. После этого родителей начали вызывать на беседы в подразделение по делам несовершеннолетних. Однако после внимания журналистов жителям позвонили из ПНД и сказали, что «больше нет необходимости в том, чтобы они посещали инспекцию».

Во время «Прямой линии» Путин рассказал, что Россия не будет ответственна за новые жертвы в случае ее отказа от мирной сделки по Украине, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Тогда как пауза в переговорах якобы связана с нежеланием Киева обсуждать территориальные уступки.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
00:01 27 декабря
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Экономика
Ключевая госкомпания России угробила десятки многомиллиардных проектов
Это помогло Украине выстоять в войне, а россиянам теперь не на чем ездить и летать
00:01
Советская пропаганда называла их людоедами
Политика
Советская пропаганда называла их людоедами
Целый народ насильно депортировали в Сибирь, потому что Сталин считал их предателями
00:01 25 декабря
Самая известная серийная убийца в России
Криминал
Самая известная серийная убийца в России
Она жестоко убила несколько десятков человек. Но ее не наказывали годами, пока дело не дошло до самой верхушки власти
00:01 24 декабря
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Экономика
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
00:01 23 декабря
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Мир
Китайские миллиардеры создают «непобедимые династии»
Они заводят сотни наследников с помощью суррогатных матерей в США
00:01 22 декабря

Самое читаемое

Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
00:01 17 декабря
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников
Я переехал в США, и мне не понравилось
Общество
Я переехал в США, и мне не понравилось
Мы выиграли грин-карту, но отказались от нее. Здесь очень много бездомных и все борются за жизнь каждый день
00:01 1 декабря
Лучшие страны для иммигрантов
Общество
Лучшие страны для иммигрантов
Европа уступает Азии и больше не привлекает экспатов. Куда переехать иностранцу?
00:01 30 ноября
Не осталось даже костей
Криминал
Не осталось даже костей
Суд вынес приговор по одному из самых громких дел года. Яну Легкодимову задушили двое мужчин только потому, что она любила
00:01 18 ноября
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
Пострадавшую от домогательств в метро Москвы блогершу оштрафовали
В Европе стремительно распространяется поражающий пах и ягодицы супергрибок
СМИ сообщили о резком ухудшении здоровья Кадырова
Тарантино назвал лучшие фильмы XXI века
Рубль резко упал
Рожденный от мертвой женщины ребенок провел в реанимации уже полгода
Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» разоблачил ее участников