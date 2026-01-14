Цены на автомобили выросли в России

За первые недели нового года автомобили подорожали на 1,5–3%. Рост цен продолжится и к середине весны может достичь 10%. Покупательская активность, напротив, снижается, пишет «Коммерсантъ».

Самая влиятельная женщина в мужском футболе прямо сейчас Она спасла легендарную команду от краха и привела ее к чемпионству. Теперь ее обвиняют в узурпации власти Мир 13 минут чтения

По данным издания, корректировка цен затронула модели как российских, так и иностранных брендов. Вих числе автомобили Lada, «Москвич», Solaris, Xcite и Evolute, а также китайские Haval, Geely, Chery, Changan, Omoda, Jaecoo, Tank, GAC, BAIC и LiXiang. В среднем рост цен составил около 2%, однако по отдельным моделям и комплектациям он достигает 3–4%, отмечают опрошенные изданием эксперты.

В денежном выражении большинство машин прибавили в цене 50–100 тысяч руб. В премиальном сегменте подорожание оказалось более заметным. Так, некоторые модели Tank подорожали на 200–300 тысяч рублей, ряд автомобилей Geely и Belgee — на 40–80 тысяч. Участники рынка связывают рост цен прежде всего с повышением НДС и очередным увеличением ставок утилизационного сбора, который сильнее всего влияет на импортируемые автомобили.

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно Общество 12 минут чтения

Дилеры отмечают, что текущее подорожание пока не полностью отражает изменение правил начисления утильсбора. Очередной скачок цен возможен весной, а по итогам первого квартала 2026 года рост стоимости автомобилей может составить от 5 до 10%. При этом ресурсы для сдерживания цен за счет скидок и акций остаются ограниченными. По сравнению с 2025 годом объемы дисконтов существенно сократились.

Спрос на новые автомобили остается низким. По данным агентства Автостат, в 2025 году продажи сократились на 15,6%, при том что в 2024 году рынок показал рост почти на 50%. Как пишет «Коммерсантъ», вторая неделя 2026-го стала периодом с самым низким объемом продаж за последний год.