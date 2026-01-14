EN
Экономика

Бриллианты подешевели

09:47 | Обновлено: 11:20
Бриллианты подешевели

Цены на бриллианты в 2025 году обновили многолетние минимумы. Причина — слабый спрос, избыток предложения на рынке и рост популярности синтетических камней. Об этом пишут «Ведомости».

К 1 января 2026 года индекс цен на бриллианты массой 1 карат снизился на 10% по сравнению с началом 2025 года и составил 4,15 пункта — это минимальное значение с января 2015 года, отмечает издание. При этом только за декабрь индекс потерял 2%.

Сильнее всего в 2025 году подешевели мелкие бриллианты. Камни массой 0,3 карата потеряли за год 20% стоимости (9% — в декабре), их ценовой индекс снизился до 0,84 пункта. Бриллианты массой 0,5 карата подешевели на 26% за год и на 6% за декабрь, до 1,24 пункта. 

В то же время цены на более крупные бриллианты массой 3 карата в 2025 году снизились лишь на 0,3% до 18,21 пункта, а в декабре даже показали рост.

По данным «Ведомостей», падение цен на бриллианты продолжается с весны 2022 года, когда индекс международной площадки по торговле бриллиантами International Diamond Exchange (IDEX) достиг исторического максимума. Одной из ключевых причин последующего снижения стала слабая динамика спроса на ювелирные изделия, а также избыточные запасы алмазов и бриллиантов в Индии, сформировавшиеся в 2021–2022 годах на фоне активных закупок из-за опасений сбоев поставок. Дополнительное давление на рынок оказывает рост производства синтетических бриллиантов, которые замещают природные камни в массовом сегменте.

Аналитики считают, что в начале 2026 года рынок продолжит двигаться по тем же трендам, что и в 2025-м. Так, по словам советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, предпосылки для роста цен могут сформироваться ближе к концу текущего года из-за ожидаемого сокращения добычи крупнейшими производителями алмазов — «Алроса» и De Beers — на 10–15%.

Руководитель управления аналитики ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов также считает, что 2026 год может стать поворотным для алмазно-бриллиантового рынка за счет существенного снижения объемов предложения. В то же время аналитик «БКС мир инвестиций» Николай Масликов полагает, что рост цен будет отложен до 2027 года и окажется умеренным.

Эксперты также указывают на различия в динамике цен. Мелкие бриллианты, используемые в массовых украшениях, остаются под давлением из-за конкуренции с искусственными камнями, тогда как крупные и редкие природные камни сохраняют инвестиционную и коллекционную ценность и могут подорожать при сокращении добычи.

Фото:Unsplash

