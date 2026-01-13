EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе

2 минуты чтения 21:36

Крупнейшая в России по числу сотрудников компания — «Российские железные дороги» (РЖД) — столкнулись с кризисом, выйти из которого не сможет без финансовой помощи властей. Об этом говорится в материале Lenta.ru.

По итогам первых трех кварталов 2025 года прибыль РЖД по международному стандарту финансовой отчетности рухнула на 76% до 24,9 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Отчет по российским стандартам бухгалтерского учета показал, что за этот период оператор железных дорог получил убыток в размере 4,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, еще в 2024 году РЖД заняла третье место в рейтинге компаний с крупнейшими долгами, который составил Forbes. На тот момент, по оценке издания, у оператора было 2,771 триллиона рублей чистого долга, то есть за вычетом имеющихся у компании средств. В начале 2025 года чистый финансовый долг уже приближался к 3,5 триллиона рублей. За девять месяцев он вырос почти на треть, отметила Lenta.ru.

Российское правительство рассматривало разные варианты поддержки компании, среди которых повышение тарифов на грузовые перевозки, досрочная выплата субсидий, перенос уплаты налогов и использование Фонда национального благосостояния, писало в ноябре 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источники.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса
«Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше?
Экономика19 минут чтения

Также обсуждалась возможность конвертации долгов компании в акции стоимостью 400 миллиардов рублей, которые могли бы купить российские госбанки. Позже от этой идеи отказались, так как Центральный Банк выступил против таких крупных инвестиций в непрофильные активы, добавила Lenta.ru.

Против поддержки РЖД с использованием средств из Фонда национального благосостояния выступил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это противоречит целям и задачам фонда, который был создан как «финансовая подушка безопасности» государства на случай кризисных ситуаций.

В конце 2025 года РЖД обратилась к правительству с просьбой выдать из бюджета в 200 миллиардов рублей, чтобы компания смогла покрыть кассовый разрыв в операционной деятельности, рассказывали источники Reuters. По их словам, власти отказали оператору.

Вместе с тем, помощь от государства все же поступает, отметила Lenta.ru. В частности, правительство в новом распоряжении об индексации тарифов сохранило повышающий коэффициент 1,1 на порожний пробег вагонов, который ввели в 2024 году.

Помимо этого, Минтранс предложил дополнить устав железнодорожного транспорта правилом, которое позволит РЖД прописывать в долгосрочных договорах с грузоотправителями компенсацию, которую те должны будут выплатить в случае, если груз, на который была подана заявка, не будет предъявлен к перевозке.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Также правительство поручило РЖД продать небоскреб Moscow Towers, который компания купила в 2024 году за почти за 193,1 миллиарда рублей, рассказали источники Reuters. По их словам, у сделки есть лишь одно условие — высотка должна быть продана не дешевле, чем была куплена.

Поднятие тарифов на грузоперевозки было бы логичным решением, но в России их устанавливают власти, подчеркнула Lenta.ru. Издание пояснило, что правительство в этой ситуации должно ориентироваться на интересы не только РЖД, но и отправителей грузов.

Так, около трети погрузки и до 40% грузооборота оператора приходятся на угольную отрасль. Последняя, в свою очередь, сама в 2025 году понесла совокупные убытки в размере 350 миллиардов рублей.

Высокими тарифы РЖД называют также металлургические компании, которые обещают перейти на автотранспорт, если госкомпания не остановится. От железнодорожных перевозок также отказываются производители строительных материалов и цемента.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом