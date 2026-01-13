Крупнейшая компания России оказалась в глубоком кризисе

Крупнейшая в России по числу сотрудников компания — «Российские железные дороги» (РЖД) — столкнулись с кризисом, выйти из которого не сможет без финансовой помощи властей. Об этом говорится в материале Lenta.ru.

По итогам первых трех кварталов 2025 года прибыль РЖД по международному стандарту финансовой отчетности рухнула на 76% до 24,9 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом. Отчет по российским стандартам бухгалтерского учета показал, что за этот период оператор железных дорог получил убыток в размере 4,2 миллиарда рублей.

Помимо этого, еще в 2024 году РЖД заняла третье место в рейтинге компаний с крупнейшими долгами, который составил Forbes. На тот момент, по оценке издания, у оператора было 2,771 триллиона рублей чистого долга, то есть за вычетом имеющихся у компании средств. В начале 2025 года чистый финансовый долг уже приближался к 3,5 триллиона рублей. За девять месяцев он вырос почти на треть, отметила Lenta.ru.

Российское правительство рассматривало разные варианты поддержки компании, среди которых повышение тарифов на грузовые перевозки, досрочная выплата субсидий, перенос уплаты налогов и использование Фонда национального благосостояния, писало в ноябре 2025 года агентство Reuters со ссылкой на источники.

Крупнейшая нефтяная компания России оказалась на пороге масштабного кризиса «Роснефть» скрывает проблемы и делает вид, что у нее все хорошо, но это не так. Что дальше? Экономика 19 минут чтения

Также обсуждалась возможность конвертации долгов компании в акции стоимостью 400 миллиардов рублей, которые могли бы купить российские госбанки. Позже от этой идеи отказались, так как Центральный Банк выступил против таких крупных инвестиций в непрофильные активы, добавила Lenta.ru.

Против поддержки РЖД с использованием средств из Фонда национального благосостояния выступил глава Минфина Антон Силуанов. По его словам, это противоречит целям и задачам фонда, который был создан как «финансовая подушка безопасности» государства на случай кризисных ситуаций.

В конце 2025 года РЖД обратилась к правительству с просьбой выдать из бюджета в 200 миллиардов рублей, чтобы компания смогла покрыть кассовый разрыв в операционной деятельности, рассказывали источники Reuters. По их словам, власти отказали оператору.

Вместе с тем, помощь от государства все же поступает, отметила Lenta.ru. В частности, правительство в новом распоряжении об индексации тарифов сохранило повышающий коэффициент 1,1 на порожний пробег вагонов, который ввели в 2024 году.

Помимо этого, Минтранс предложил дополнить устав железнодорожного транспорта правилом, которое позволит РЖД прописывать в долгосрочных договорах с грузоотправителями компенсацию, которую те должны будут выплатить в случае, если груз, на который была подана заявка, не будет предъявлен к перевозке.

Россиянин скопировал Skype и разбогател Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные Экономика 8 минут чтения

Также правительство поручило РЖД продать небоскреб Moscow Towers, который компания купила в 2024 году за почти за 193,1 миллиарда рублей, рассказали источники Reuters. По их словам, у сделки есть лишь одно условие — высотка должна быть продана не дешевле, чем была куплена.

Поднятие тарифов на грузоперевозки было бы логичным решением, но в России их устанавливают власти, подчеркнула Lenta.ru. Издание пояснило, что правительство в этой ситуации должно ориентироваться на интересы не только РЖД, но и отправителей грузов.

Так, около трети погрузки и до 40% грузооборота оператора приходятся на угольную отрасль. Последняя, в свою очередь, сама в 2025 году понесла совокупные убытки в размере 350 миллиардов рублей.

Высокими тарифы РЖД называют также металлургические компании, которые обещают перейти на автотранспорт, если госкомпания не остановится. От железнодорожных перевозок также отказываются производители строительных материалов и цемента.