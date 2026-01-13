EN
Названы самые популярные у россиян месяцы для смены работы

2 минуты чтения 14:49

Желающие сменить работу в новом году россияне чаще всего делают это не сразу после окончания праздников, а в феврале. Об этом со ссылкой на заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова пишет «Национальная служба новостей» (НСН).

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
Общество12 минут чтения

В январе предпочитают увольняться россияне, трудоустроенные в компаниях, которые выплачивают годовые бонусы в первом месяце нового года. Сотрудники дожидаются их выплаты, а затем уходят — но такие увольнения нельзя назвать массовыми.

Обычно в январе наблюдается рост количества размещенных резюме, но работу россияне чаще меняют в феврале. Это связано с необходимостью прохождения собеседований, сами же карьерные решения принимаются уже в первые недели нового года.

Самым популярным месяцем для смены работы у россиян Ветерков назвал сентябрь, период после летнего отдыха. В сентябре-октябре жители России также чаще начинают искать новую работу. 

Ветерков не согласился с мыслью о том, что декабрь является не оптимальным месяцем для поиска работы. «В декабре 2025 года, например, работодатели супер активно брали новых сотрудников. То есть это стереотип. Пришло время менять работу, значит надо менять», — рассказал он в интервью НСН. 

Также эксперт дал совет россиянам, которые планируют брать отпуск. По его словам, делать это в январе невыгодно, поскольку в нем мало рабочих дней. Ветерков отметил, что для отпуска нужно выбирать месяцы, в которых есть от 21 до 23 рабочих дней.

Ранее эксперты из Института исследования проблем современной политики предложили Минтруду ввести в России ответственность за «тихие увольнения». Под ними авторы обращения понимают принуждение сотрудника к уходу с места работы по собственному желанию.

Действующее законодательство на защищает россиян от таких явлений, отметили эксперты. Они предлагают разработать стандарт качества трудовой жизни, за нарушение которого работодателей будет ждать материальная ответственность.

