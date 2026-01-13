EN
Политика

Православный российский олигарх назвал ВСУ лучшей армией Европы

2 минуты чтения 12:28

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев в интервью декану факультета управления и политики МГИМО Генри Сардаряну назвал украинскую армию лучшей армией Европы. Он заявил, что сражаться с российской армией в Европе «больше некому».

«Они, кроме украинцев, то есть таких же русских мужиков, как наши, только оболваненных и одурманенных, никого выставить не могли. Это самые упертые, самые выносливые, самые лучшие солдаты, которых они могли найти», — заявил Малофеев.

Он назвал войну в Украине гражданской войной. По его словам, «все польские и французские спецназовцы уже там полегли», а другие страны, армии которых были сильными в эпоху Первой мировой войны, лишились своих «армад».

Кроме того, Малофеев заявил, что США не хотят финансировать и заботиться об Украине, а также хотят выставить Европу проигравшей в войне стороной. При этом, как утверждает основатель «Царьграда», Вашингтон стремится сохранить за собой мировое господство.

«США и в современной стратегии своей национальной безопасности, и в стратегии, которую до этого готовило ЦРУ, фиксируют возможность существования многополярного мира, но считают это худшим из сценариев. У них это называется концепцией воюющих башен», — заявил Малофеев.

Константин Малофеев с 2014 года находится под персональными санкциями ЕС и США, под которые попал за финансирование самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В США его также обвинили в финансировании российских граждан, которые добивались аннексии Крыма. Его телеканал тоже попал под санкции ЕС. Малофеева называют «православным олигархом» из-за его поддержки РПЦ и продвижения консервативных ценностей. Кроме того Bloomberg описывал основателя «Царьграда» как «соратника Путина» и «доверенное лицо Кремля».

