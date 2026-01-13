Идеальную свинью-донора органов пообещали создать в России

Российские ученые могут вывести генетически модифицированную свинью, которая станет идеальным донором органов для трансплантации человеку, уже к 2030 году. Об этом со ссылкой на генерального директора компании «М-Геномика» Эдуарда Чуйко пишет ТАСС.

«Мы отстаем от мировых лидеров в этой отрасли, однако при наличии необходимого финансирования за этот срок сможем достичь результата и найти оптимальное решение», — заявил Чуйко.

Собеседник ТАСС возглавляет проект по выведению таких свиней, он реализовывается совместно с одним из крупнейших многопрофильных медицинских центров российского Минздрава, Клиникой имени Евгения Мешалкина.

Работающие над проектом эмбриологи, молекулярные биологи и генные инженеры ранее первыми в России смогли вывести поросенка методом ЭКО, отмечает ТАСС. При этом полный цикл до получения регистрационного удостоверения и начала массового выращивания свиней доноров займет до 12 лет, отметил Чуйко.

Восемь лет из них необходимы для доклинических и клинических испытаний. Проект, вероятно, находится на ранней стадии работы — он прошел отбор в бизнес-инкубаторе новосибирского «Академпарка» и получил поддержку в декабре 2025 года.

В дальнейшем генетически модифицированных свиней планируют выращивать в стерильных условиях под постоянным ветеринарным контролем, чтобы обеспечить идеальное качество органов для трансплантации. В первый год проект Чуйко рассчитывает поставить 200 почек для пересадки людям.

Эти операции могут включить в ОМС, утверждает ТАСС. В дальнейшем программа проекта может быть адаптирована для получения сердец, поджелудочных желез и печени.