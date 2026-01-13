Россиян призвали не ждать роста экономики

Российская экономика на фоне бездействия правительства продолжает сокращаться, поэтому ждать ее роста в 2026 году не стоит. Об этом сказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев.

В наступившем году может наступить рецессия экономики, так как прошлый оставил «довольно плохое наследие», пояснил Арефьев. Он отметил, что официально инфляция в России достигла 6%, а роста экономики не было.

«Пока еще окончательных данных за год нет, но полпроцента — это не рост, это явно натянуто», — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономполитике.

Из-за таких итогов 2025 года, по его словам, в наступившем году инфляция продолжит расти, потому что собственного производства продукции в России, «можно сказать, нет».

Россиянин скопировал Skype и разбогател Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные Экономика 8 минут чтения

Помимо этого, несмотря на снижение ключевой ставки с 21% до 16% за год, она все еще остается высокой, отметил Арефьев. Он пояснил, что из-за этого предприятия не могут брать кредиты, поэтому лишаются оборотных средств и по сути берут «тайм-аут».

«[За 2025 год] закрытие предприятий в два раза превышает их открытие. Это говорит о том, что у нас идет сокращение промышленно-производственного потенциала, сокращение экономики. А раз она сокращается, то ожидать какого-то могучего роста нет никаких оснований», — констатировал парламентарий.

Ничего не меняется и во внешнеэкономических отношениях России — западные страны не только не снимают санкции, но и ужесточают их, что негативно влияет на экономику страны, добавил Арефьев.

Из-за того, что в России недостаточно предприятий для производства собственной продукции, страна сильно зависит от импорта, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономполитике.

Также Россия, хоть и снизила зависимость от нефти и газа, но подсела на «сырьевую иглу», высказал мнение Арефьев. По его словам, практически все сырьевые ресурсы — металлы, руды, каменный уголь — идут на продажу.

Помимо этого, как сказал парламентарий, страна подсела еще и на «золотую иглу»: в России, по его словам, «идет колоссальная спекуляция золотыми слитками», а способов регулирования нет.