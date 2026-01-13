EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Экономика

Россиян призвали не ждать роста экономики

2 минуты чтения 17:30

Российская экономика на фоне бездействия правительства продолжает сокращаться, поэтому ждать ее роста в 2026 году не стоит. Об этом сказал RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев.

В наступившем году может наступить рецессия экономики, так как прошлый оставил «довольно плохое наследие», пояснил Арефьев. Он отметил, что официально инфляция в России достигла 6%, а роста экономики не было.

«Пока еще окончательных данных за год нет, но полпроцента — это не рост, это явно натянуто», — подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономполитике.

Из-за таких итогов 2025 года, по его словам, в наступившем году инфляция продолжит расти, потому что собственного производства продукции в России, «можно сказать, нет».

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Помимо этого, несмотря на снижение ключевой ставки с 21% до 16% за год, она все еще остается высокой, отметил Арефьев. Он пояснил, что из-за этого предприятия не могут брать кредиты, поэтому лишаются оборотных средств и по сути берут «тайм-аут».

«[За 2025 год] закрытие предприятий в два раза превышает их открытие. Это говорит о том, что у нас идет сокращение промышленно-производственного потенциала, сокращение экономики. А раз она сокращается, то ожидать какого-то могучего роста нет никаких оснований», — констатировал парламентарий.

Ничего не меняется и во внешнеэкономических отношениях России — западные страны не только не снимают санкции, но и ужесточают их, что негативно влияет на экономику страны, добавил Арефьев.

Из-за того, что в России недостаточно предприятий для производства собственной продукции, страна сильно зависит от импорта, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по экономполитике.

Также Россия, хоть и снизила зависимость от нефти и газа, но подсела на «сырьевую иглу», высказал мнение Арефьев. По его словам, практически все сырьевые ресурсы — металлы, руды, каменный уголь — идут на продажу.

Помимо этого, как сказал парламентарий, страна подсела еще и на «золотую иглу»: в России, по его словам, «идет колоссальная спекуляция золотыми слитками», а способов регулирования нет.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Общество
Женщина полтора года притворялась мужчиной и пожалела об этом
Она хотела лучше понять мужчин — но эксперимент закончился плачевно
00:01
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Общество
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
00:01 12 января
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Экономика
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
00:01 11 января
11-летний мальчик пропал без следа
Криминал
11-летний мальчик пропал без следа
Его мать сказала полиции, что у нее никогда не было детей, но в квартире сильно пахло чистящими средствами и лежали детские игрушки
00:01 10 января
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Общество
Я уехала в Австралию и пошла работать в шахте
Это очень сложно. Я таскала тяжести во время месячных, и неделями не было выходных. Зато зарплата хорошая
00:01 9 января
Люди объели пингвинов
Мир
Люди объели пингвинов
Из-за этого уже погибли больше 60 тысяч особей, а через 10 лет на африканском континенте их может не остаться вовсе
00:01 8 января

Самое читаемое

Мы купили дом в Германии и очень довольны
Общество
Мы купили дом в Германии и очень довольны
Теперь у нас ипотека на 30 лет, а чтобы сэкономить, приходится делать ремонт своими руками
27 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Криминал
Они пропали в джунглях, а через 10 недель появились жуткие фото
Весь мир годами пытается раскрыть тайну исчезновения двух девушек. Появились новые улики, но они только сильнее всех запутали
17 декабря 2025
Она жила в ящике под кроватью
Криминал
Она жила в ящике под кроватью
Супружеская пара похитила девушку, которая ехала автостопом. Они сделали ее рабыней на семь лет
00:01 7 января
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Политика
Сталин навсегда лишил этот народ родины
Он боялся предательства и приказал депортировать их в степи. Из-за этого погибли десятки тысяч детей, а люди до сих пор не могут обрести свой дом
14 декабря 2025
Горящие новости
У России осталось только одно крупное месторождение нефти
Цены на нефть рухнули
СМИ: у Кадырова отказали почки
Долина отказалась пустить Лурье в ее квартиру
Еще одна страна перейдет на евро
Популярная блогерша умерла после косметологической операции в Москве
Девушка зарубила топором пытавшегося изнасиловать ее соседа
Авторынок России рухнул
11-летний оппонент заставил российскую шахматистку ругаться матом