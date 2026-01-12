EN
Юрист назвала главную причину разводов зумеров и миллениалов

2 минуты чтения 16:43

Причиной разводов среди представителей поколения Z и миллениалов все чаще становится так называемая «фальсификация финансового будущего». Об этом изданию Fortune рассказала юрист по семейному праву и разводам Джеки Комбс. Она широко известна как адвокат знаменитостей. В частности, Комбс представляла в суде интересы американской модели Эмили Ратаковски и звездного стилиста Криса Эпплтона. 

Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Моя дочь живет в Австралии с отцом, и мы видимся раз в год
Меня называют плохой матерью, а я считаю, что это лучший выбор в нашей ситуации
Общество

Речь идет о ситуации, когда партнеры на раннем этапе отношений дают друг другу крупные финансовые обещания. Они могут касаться совместного жилья, уровня жизни или долгосрочной стабильности, но при этом не подкрепляются реальными намерениями или возможностями. Комбс относит такое поведение к форме психологической манипуляции, при которой создается иллюзия общего будущего без конкретных действий.

По словам юриста, отсутствие финансовой прозрачности и согласованности часто становится ключевым фактором разрыва отношений. Когда ожидания не проговариваются прямо, а вопросы денег откладываются, это подрывает доверие и разрушает коммуникацию между партнерами, поясняет эксперт. В результате конфликт может возникнуть уже после брака, когда финансовые обязательства становятся общими.

Комбс отмечает, что зумеры и миллениалы особенно уязвимы к «фальсификации финансового будущего» из-за внешних экономических условий. Эти поколения строят отношения в период высокой инфляции, нестабильного рынка труда, значительных долгов и кризиса доступности жилья. В таких условиях финансовая нечестность одного из партнеров может привести к краху образа жизни, на который рассчитывала пара.

Дополнительную роль, по словам юриста, играет потребительская культура и влияние социальных сетей. Они формируют ожидания «идеальной жизни», в том числе представления о дорогих свадьбах и определенном уровне благополучия, не объясняя, за счет каких финансовых ресурсов это возможно. Иллюзия «свадьбы мечты» также усиливает проблему. По данным BRC Wedding Service Global Market Report 2025, мировой рынок свадебных услуг в 2024 году оценивался в 218 миллиардов долларов и, как ожидается, вырастет до 362 миллиардов долларов к 2029 году. Например, средняя стоимость свадьбы в США составляет около 33 тысяч долларов, что сопоставимо примерно с половиной средней годовой зарплаты, отмечает издание.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика

Комбс считает, что финансовые вопросы важно обсуждать в начале отношений, еще до совместного проживания и общих расходов. По ее словам, такие разговоры помогают понять риски и оценить долгосрочную совместимость партнеров.

Выводы Комбс отчасти подтверждаются и результатами исследований. В одном из них, например, эксперты проанализировали, какие конфликты в браке чаще всего приводят к разводу спустя несколько лет. Они сравнивали споры из-за денег, бытовые разногласия, конфликты по поводу времени, проведенного вместе, и проблемы в интимной сфере. В результате выяснилось, что именно частые финансовые споры оказываются одним из самых сильных факторов, связанных с последующим разводом. Они лидируют наряду с конфликтами в сексуальных отношениях. При этом уровень дохода или объем долгов сами по себе имели меньшее значение, чем регулярность и острота конфликтов из-за денег.

