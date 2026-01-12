Эксперты назвали способы повысить концентрацию внимания

Умение концентрировать внимание можно натренировать, сказал The New York Times профессор когнитивной нейробиологии университета Ватерлоо в Онтарио Даниэль Смилек. Он и другие эксперты рассказали журналистам о трех шагах, которые помогут вернуть концентрацию внимания.

В первую очередь стоит пронаблюдать за собой во время выполнения задач, считает Смилек. Нужно обратить внимание на моменты отвлечения от дела и посмотреть, с чем они были связаны.

Помимо этого, профессор посоветовал составить график своего ритма внимания — естественных пиков и спадов концентрации. Для этого нужно проверять себя каждый час и анализировать концентрацию внимания, посоветовала профессор информатики Калифорнийского университета в Ирвине Глория Марк.

Если удастся продержаться так день, то можно попробовать повторить то же самое и в последующие несколько дней вплоть до недели, добавил постдокторант по психологии в университете Торонто Джей Олсон. По итогу такого эксперимента появится приблизительное представление о частоте отвлечений, краткий список обычных причин отвлечения и понимание, когда концентрация наиболее сильна.

Следующий, второй шаг — уменьшение числа отвлекающих факторов. Это могут быть как радикальные меры, к примеру, замена смартфона на кнопочный телефон, так и более плавные методы. Доктор Олсон посоветовала отключить распознавание лиц или отпечатков пальцев на устройствах, а также отключить автозаполнение паролей в соцсетях.

Помимо этого, по словам Олсон, иногда желание проверить смартфон сигнализирует о том, что мозгу нужен настоящий перерыв. В таком случае можно его себе предоставить. В отличие от отвлечения внимания перерыв на обед, йогу или что-то еще имеет ограничение по времени.

Используя информацию о своем внимании, полученную после выполнения первого шага, можно заранее запланировать сложные задачи на моменты, когда сконцентрироваться проще всего, сказал психолог из Джорджтаунского университета Костадин Кушлев.

Через неделю после внедрения этих изменений стоит снова проверить концентрацию внимание. Если она все еще не на том уровне, на котором хотелось, можно перейти к более решительным мерам. Для начала стоит дать своему мозгу отдохнуть от чрезмерной стимуляции, после чего следует постепенно повышать нагрузку, рассказала профессор Марк.

Чтобы мозг отдохнул и восполнил ресурсы для концентрации внимания, можно попробовать поесть без гаджетов, оставить наушники дома, а также добавить перезагрузку на природе.

Доктор Смилек рассказал журналистам, как можно тренировать внимание на третьем шаге. По его словам, во время выполнения любой задачи стоит сконцентрироваться на чем-то, к примеру, дыхании или кофе. В таком случае, если внимание отвлечется, следует мягко вернуть его к «якорю».