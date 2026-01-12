Мизулина предложила изменить закон об иностранных агентах

Государство должно давать больше информации о том, за что именно человек получил статус иностранного агента, равно как и власти могли бы публично предоставлять доказательства вменяемых нарушений, рассказала в интервью ТАСС глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«Молодежь хочет видеть фактуру, «пруфы», как они говорят… Встретился с представителями какого-то посольства? Покажите видео. Получил деньги? Покажите выписку с банковского счета или как он обменивал иностранную валюту где-то в обменнике. Ведь, скорее всего, вся эта информация у государства есть, потому что решение то или иное принимается на основании фактов», — сказала Мизулина.

Она отметила, что для этого придется изменить несколько законов, но зато россияне смогут воочию убедиться, каким образом человек, внесенный в реестр «иноагентов», работает в интересах другой страны и «против России».

Правозащитный проект «Первый отдел», основанный известным российским адвокатом Иваном Павловым, отметил, что нынешний закон об иноагентах в России позволяет внести абсолютно любого гражданина в реестр иностранных агентов за то, что он находится под «иностранным влиянием».

Фактически это означает, что статус «иноагента» зачастую выдается по надуманным поводом. В частности, таким «влиянием» считается комментарий независимым медиа или даже репост чужого сообщения. Также причиной для внесения в списки людей, кто работает «против России», является «критика властей и “СВО”».

Во время «Прямой линии», 19 декабря 2025 года, Владимир Путин заявил, что в России «нет репрессий и уголовного преследования» иноагентов. После этого его спросили о том, знает ли он о судьбе Лорана Винатье — французского политолога и советника швейцарского «Центра гуманитарного диалога», которого в России приговорили к трем годам заключения по делу о сборе военных данных без регистрации «иноагентом». Путин ответил, что ни о каком Винатье не слышал.