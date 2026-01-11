EN
Общество

Названы продукты для восстановления после праздников

2 минуты чтения 10:50

Роспотребнадзор поделился собственными рекомендациями по восстановлению организма после новогодних каникул. Об этом пишет РИА «Новости».

Так, в ведомстве отметили, что для возвращения организма в норму следует отдать предпочтение сбалансированному питанию, а также перейти на более легкое и менее калорийное меню и добавить физической активности.

«Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами, — это овощи, зелень, фрукты. Очень полезны и сухофрукты — в них содержится клетчатка, минералы, микроэлементы, витамины, но много и сахара, поэтому нужна умеренность», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там также напомнили, что ужинать следует не позже, чем за три часа до отхода ко сну, непосредственно перед которым можно выпить стакан кефира. «Если же вы чувствуете дискомфорт в ЖКТ, головные боли, разбитость, вялость, тошноту, полезно провести более эффективные очищающие процедуры. Желательно перейти на дробное питание: ешьте пять-шесть раз в день маленькими порциями», — добавили ведомстве. Одновременно специалисты порекомендовали исключить тяжелую пищу, в частности, жареную, соленую, маринованную, фастфуд и снеки.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

Как отметили в Роспотребнадзоре, сложнее всего после праздников восстановить нормальный режим сна. «Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день», — напомнили в ведомстве.

При этом там подчеркнули, что если в праздник человек был гиперактивным, а теперь страдает от боли в мышцах, то ему все равно следует добавить в свой распорядок дня физическую активность, например, прогулки или упражнения на растягивание. Также в ведомстве добавили, что для восстановления будут полезны массажные процедуры, посещения сауны или бани, а также умеренные занятия спортом.

