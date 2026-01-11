EN
Буму кроссовок предсказали конец

2 минуты чтения 14:26

Длившийся более двух десятилетий кроссовочный бум приближается к своему завершению. Об этом, как пишет Bloomberg, говорится к 61-страничном анализе перспектив роста брендов спортивной обуви, авторами которого стали аналитики Bank of America во главе с Тьерри Кота.

По их словам, за последние 20 лет доля кроссовок в мировом объеме продаж обуви удвоилась, достигнув отметки в 50%. Аналитики отмечают, что кульминация этой тенденции пришлась на разгар мировой пандемии ковида, во время которой миллионы людей перешли на удаленную работу, что позволило им выбирать обувь на свой вкус, а не в соответствии с корпоративным дресс кодом.

«Поскольку этот структурный сдвиг в значительной степени завершен, перспективы дальнейшего роста выручки теперь значительно снизились», — заявили аналитики.

Этим они обосновали неожиданное для многих понижения рейтинга акций компании Adidas, бумаги которой не были рекомендованы аналитиками к покупке и объявлены одними из наименее привлекательных в отрасли. Такая оценка Bank of America привела к тому, что бумаги немецкого обувного бренда  упали в цене более чем на 7%.

Россиянин скопировал Skype и разбогател
Россиянин скопировал Skype и разбогател
Он просто повторил идею и сделал аналог за выходные
Экономика8 минут чтения

В то же время, как отмечает Bloomberg, многие коллеги не согласились с аналитиками Bank of America. Так, консультант консалтинговой фирмы Spurwink River Мэтт Пауэлл прокомментировал опубликованный анализ словами: «Да ладно! Никаких доказательств этому нет».

В свою очередь, аналитик нью-йоркской компании Circana Бет Голдштейн отметила, что в США на данный момент на долю кроссовок приходится около 60% всего объема продаж обувного рынка. По ее словам, спортивная обувь завоевала популярность благодаря стремлению общества к комфорту, здоровью и благополучию. Эти приоритеты, подчеркнула она, вряд ли исчезнут в ближайшее время.

При этом Голдштейн добавила, что за первые 11 месяцев 2025 года объемы продаж кроссовок в США выросли на 4%, в то время как продажи модной обуви за тот же период снизились на 3%.

